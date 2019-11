Pieter Devos wint wereldbekerproef in Stuttgart tweede keer op rij Redactie

17 november 2019

18u20

Bron: Belga 0 Meer sport Pieter Devos heeft in het Duitse Stuttgart de vijfde wereldbekerjumping van het seizoen gewonnen. Met de 14-jarige ruin Apart vormde de 33-jarige Vlaams-Brabander de snelste van vier foutloze combinaties in een barrage met elf. De Zwitser Steve Guerdat werd met Venard op 52 honderdsten tweede, de Schot Scott Brash met Senator op 70 honderdsten derde.

De andere Belgen haalden de barrage niet. Met een zeventiende plaats eindigden Jos Verlooy en Caracas net buiten de wereldbekerpunten. Gudrun Patteet werd met Clooney 26e, Niels Bruynseels met Jenson 28e en Céline Schoonbroodt-de Azevedo met Chepetta 35e. Ook vorig jaar was Devos met Apart al de beste in Stuttgart.

Guerdat is de nieuwe leider in de wereldbekerstand van de West-Europse liga. Met 47 punten gaat de 37-jarige Zwitser Devos (40) en Brash (35) voor. Verlooy (21) is tiende, Schoonbroodt-de Azevedo (15) twintigste. De top achttien springt van 15 tot 19 april de finale in Las Vegas (Nevada). De volgende manche vindt over twee weken in de Spaanse hoofdstad Madrid plaats. De kerstjumping van Mechelen is op 30 december de negende manche in het rijtje.

