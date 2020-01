Pieter Devos verkozen tot Ruiter van het Jaar, Igor van Jos Verlooy krijgt prijs voor beste paard VH

21 januari 2020

In de Docks Dome in Brussel zijn vanavond op het Equigala de prijzen uitgedeeld aan de beste ruiters en paarden van 2019. Pieter Devos werd verkozen tot beste ruiter van het jaar en Igor, de ruin van Jos Verlooy, tot beste paard. Rookie van het Jaar werd Thibeau Spits.

Op de eerste editie was het vorig jaar Niels Bruynseels die in de prijzen viel als beste ruiter, dit jaar mocht Pieter Devos zich de verdiende laureaat noemen. De 33-jarige Brabander won met België goud op het EK in Rotterdam en is met een zesde plaats de beste geklasseerde Belg op de wereldranking. In de Global Champions Tour finishte hij niet alleen als tweede in de eindstand, maar hij werd ook verkozen tot beste ruiter van de prestigieuze competitie.

Paard van het Jaar werd Igor van Jos Verlooy, die tevens de prijs kreeg van Equistar, voor de sterkste prestatie van 2019. Hij maakte deel uit van het Belgische team dat Europees kampioen werd en greep ook individueel brons met zijn ruin. Op zijn 23ste was hij de op één na jongste ruiter die daarin lukte.

Het laat zich raden dat de Belgische jumpingploeg, die zich met de gouden medaille meteen ook verzekerde van een olympisch ticket, verkozen werd tot beste team van het jaar. Pieter Devos, Gregory Wathelet, Jos Verlooy, Jérôme Guery en reserve Olivier Philippaerts schreven in augustus geschiedenis voor België voor het eerst naar het EK-podium te loodsen. Hun bondscoach is Peter Weinberg.

Rookie van het Jaar werd Thibeau Spits, die brons won met het EK voor junioren. Hij volgt Simon Morssinkhof op.