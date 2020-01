Pieter Devos kroont zich tot Atleet van 2019 op Equigala, Jos Verlooy leverde knapste prestatie Redactie

22 januari 2020

13u00 0 Meer sport Pieter Devos is op de tweede editie van het Equigala verkozen tot Atleet van het Jaar. Jos Verlooy, die op het EK in Rotterdam met de Belgische springruiterploeg goud en individueel brons veroverde, sleepte in evenementenzaal Docks Dome in Brussel de Equistar voor de Prestatie van het Jaar in de wacht.

Pieter Devos kan terugblikken op een boerenjaar. Met het Belgische team pakte de 33-jarige Devos afgelopen zomer goud op het EK in Rotterdam. Hij eindigde ook als tweede in de eindstand van de Global Champions Tour en werd verkozen tot beste ruiter van de Global Champions League. Devos, met een zesde stek de hoogst geklasseerde Belg op de wereldranglijst, won daarnaast nog de Wereldbekerkwalificatiemanche in Stuttgart. Hij volgt op de erelijst Niels Bruynseels op.

Jos Verlooy kreeg de Equistar voor zijn medailles op het EK. Hij won in Rotterdam met zijn paard Igor goud in teamverband en individueel brons. Ook kroonde Verlooy zich met een andere ruin, Varoune, tot Belgisch kampioen.

Devos en Verlooy vielen nog een keer in de prijzen. Samen met Grégory Wathelet, Jérôme Guery en (reserve) Olivier Philippaerts ontvingen ze de trofee voor Team van het Jaar. De Belgische ploeg zorgde op het EK voor een unicum in de vaderlandse paardensportgeschiedenis. Voor het eerst stond een Belgische ploeg op een EK-podium en wel meteen op het hoogste schavot. Die prestatie leverde de Belgen van bondscoach Peter Weinberg een ticket voor de Olympische Spelen in Tokio op.

De award van Rookie van 2019 ging naar Thibeau Spits. Het 18-jarige talent won in juli individueel brons op het EK voor junioren in het Nederlandse Zuidwolde. De Belgische paradressuurploeg mocht dan weer de juryprijs in ontvangst nemen. Op het EK in Rotterdam wonnen de paradressuuramazones liefst zes individuele medailles: zilver en brons voor Manon Claeys, en telkens tweemaal brons voor Michèle George en Barbara Minneci. Ook Kevin Van Ham maakte deel uit van de Belgische ploeg van bondscoach Walter Van Haegenborgh. De Belgen wonnen vorige week bovendien de landenwedstrijd in het Franse Mâcon en zijn daardoor zo goed als zeker van kwalificatie voor de Paralympische Spelen. Igor van Jos Verlooy werd tot slot verkozen tot Paard van het Jaar. Op deze 12-jarige ruin veroverde Verlooy in Rotterdam zijn EK-medailles. Het was de tweede keer dat de Belgische Ruitersportfederatie KBRSF de awards uitreikte. Fans verkozen de winnaars online.