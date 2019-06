Pieter Devos bezorgt Belgische jumping-ploeg de zege in Nations Cup in Sopot Redactie

16 juni 2019

15u46

Bron: Belga 0 Paardensport Pieter Devos heeft op de Longines FEI Nations Cup in het Poolse Sopot de jump-off tegen Ierland gewonnen en zo bezorgde hij België de eindzege. Na de tweede plaats vorige maand in het Franse La Baule en met nog twee Nations Cups te gaan is ons land zo goed als zeker geplaatst voor de finale, die begin oktober in Barcelona zal plaatsvinden.

Na de eerste ronde in Sopot leek Nederland op weg naar de zege, want het was het enige land dat op dat moment de nul over de ganse lijn had kunnen vasthouden. België stond met vier strafpunten ex aequo met Ierland en Frankrijk op de tweede plaats. Gudrun Patteet met Sea Coast Valdelamadre Clooney en Pieter Devos met Apart waren immers foutloos gebleven. Ruiter van het Jaar Niels Bruynseels, met de 10-jarige ruin Delux van T&L van het Belgische stamboek SBS, en Yves Vanderhasselt met het 10-jarig Belgisch Warmbloed Paard (BWP) Jeunesse, hadden elk vier strafpunten opgelopen waarvan er volgens het reglement één geschrapt mocht worden.

Nederland ging in de tweede ronde met twaalf strafpunten echter onderuit en België en Ierland konden hun foutenlast van vier bevriezen. Voor ons land bleven immers Niels Bruynseels, Gudrun Patteet en Pieter Devos foutloos. Yves Vanderhasselt zorgde voor het schrapresultaat van vier.

Er volgde dus een jump-off tussen Ierland en België. Paul O'Shea ging met Skara Glen's Machu Picchu al op de eerste hindernis in de fout en dat vergemakkelijkte de opdracht voor Pieter Devos en Apart. Zij konden op eigen tempo de jump-off afwerken. Twee keer tikten zij een balk zwaar aan, maar gelukkig bleven die evenveel keer in de lepels liggen. Meteen was de zege binnen voor ons land.

België op tweede plaats in klassement

Na de derde kwalificatiewedstrijd van de Nations Cup Jumping Divisie 1 in het Poolse Sopot staat België nu met 190 punten op de tweede plaats. Frankrijk staat aan de leiding met 260 punten, maar zij hebben al drie proeven gereden waarop zij punten konden verdienen, ons land nog maar twee.

Het klassement van de Nations Cup Jumping wordt opgemaakt aan de hand van vier vooraf vastgestelde kwalificatiewedstrijden. Na de tweede plaats vorige maand op de openingswedstrijd in het Franse La Baule, kon België vandaag/zondag in Sopot voor de tweede keer punten pakken. Hun zege daar leverde het maximum van honderd punten op.

Volgende week volgt voor België de derde kans op punten tijdens de Nations Cup van Nederland, die in het Twentse Geesteren zal plaatsvinden in plaats van het traditionele Rotterdam, dat midden augustus instaat voor de organisatie van het Europees kampioenschap Jumping en Dressuur, waar ons land hoopt de tickets voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio te verzilveren.

De laatste wedstrijd waarop België punten kan verzamelen voor het klassement van de Nations Cup Jumping wordt Hickstead in Engeland (28 juli).