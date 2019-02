Pierre-Antoine Gillet grijpt nipt naast finaleplaats in Spaanse basketbeker RBE

16 februari 2019

22u36 0 Meer Sport Geen finaleplaats voor Tenerife en Pierre-Antoine Gillet in de Copa del Rey, de Spaanse bekercompetitie. In zijn halve finale tegen Barcelona vocht Tenerife uit een ogenschijnlijk verloren positie terug (72-52) naar 87-83. Maar 20 seconden voor tijd beoordeelde een spelleider een ‘steal’ van Tenerife als foutief. Weg was de laatste kans voor Gillet en ploegmaats. In het aansluitende tumult werd coach Vidoretta nog uitgesloten.

Gillet kon achteraf zijn ontgoocheling niet verbergen. De gemiste kans woog zwaar op de 27-jarige Luikenaar. “We begonnen heel stroef. We speelden alsof de druk bij ons lag. Niets liep vlot, we speelden allerminst bevrijd.”

En die stroeve eerste helft zou Tenerife zich achteraf sterk beklagen. Voor rust had Barcelona al een comfortabele bonus opgebouwd: 41-29. Gillet bracht in die eerste helft een nuttige invalbeurt. Hij scoorde snel vijf punten, maar was ongelukkig met vroege (en licht gefloten) foutenlast. Na rust hield het geroutineerde Barcelona lange tijd de wedstrijd op slot: 72-52 na 30 minuten, zowaar nog 85-73 met nog één speelminuut op de wedstrijdklok.

“In het einde toonden we dat we echt het geloof hadden, dat we konden winnen. Dat we dit Barcelona de voorbije zes matchen vijf maal klopten. Het had zes op zeven moeten zijn vanavond. Het niveau van beide teams was gelijk, maar die mindere eerste helft betalen we duur hé. Zij speelden heel fysiek, wij konden dat pas laat beantwoorden. We moeten dus vooral onze tweede helft onthouden, zeker dan de laatste vijf minuten.”

Gillet kan terugblikken op een geslaagd debuut in de Copa del Rey. “Wat een mooie ervaring. Dit smaakt naar meer. Op dit toneel wil ik elk jaar staan. Tevreden met mijn prestaties? Daarvoor moet ik eerst de wedstrijden herbekijken. Wat ging goed? Wat kon beter? Maar naast de ontgoocheling voel ik nu ook wel trots.”

Barcelona treft morgenavond in de finale de winnaar van de andere halve finale: Real Madrid - Joventut Badalona.

Serron in Franse bekerfinale

Quentin Serron speelt met Straatsburg zondagmiddag (14.30 uur) de Franse bekerfinale tegen Bourge-en-Bresse. Serron had een stevige inbreng in de kwalificatie van Straatsburg. Hij opende de ‘Leaders Cup’, de Franse bekercompetitie die traditioneel in EuroDisney wordt afgewerkt, met een knalmatch tegen Dijon: 17 punten, goed voor een 89-79-zege. In de halve finale was Straatsburg te sterk voor Limoges: 72-63. Serron was goed voor 10 punten.

In Italië verloor Jean Salumu (8 ptn) met Varese zijn bekeropener tegen Cremona: 73-82.