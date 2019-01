Philippe Muyters niet verkozen tot Europese kandidaat voor voorzitterschap WADA: “Had deze uitslag niet zien aankomen” GVS/LPB

30 januari 2019

16u19

Bron: Belga 0 Meer Sport Witold Banka, Pools minister van Sport, is als beste uit de stemming van de Raad van Europa gekomen wat betreft de Europese kandidaat voor het voorzitterschap van het Wereldantidopingagentschap (WADA). Ook Vlaams Minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) was kandidaat, maar hij beet in het zand. “Ik had deze uitslag helemaal niet zien aankomen”, zegt Muyters.

Banka kreeg 28 stemmen en bleef zo de Noorse kandidate Linda Helleland (16) ruim voor. Philippe Muyters moest genoegen nemen met vijf stemmen. “Het feit dat Europa voor mij gekozen heeft als kandidaat-voorzitter voor het WADA, is een grote eer”, postte de 34-jarige Banka op Twitter. De stemming was enkel raadgevend en moet nog goedgekeurd worden door het Comité van Ministers van de Raad van Europa. Indien Banka die stap overleeft, wacht hem een verkiezingsstrijd met al tenminste één kandidaat, de Dominicaan Marco Diaz. De opvolger van de Brit Craig Reedie zal in mei gekozen worden door de regeringen van de aangesloten leden. Er is dus nog tijd voor andere kandidaten om zich aan te melden. De officiële inhuldiging is voorzien voor november.

“Ik had deze uitslag helemaal niet zien aankomen”, reageerde Philippe Muyters teleurgesteld. “Ik had vanuit diverse landen positieve signalen opgevangen en was ervan overtuigd een sterke kandidaat te zijn. Deze verschillen had ik niet verwacht. Ik ben teleurgesteld, maar toch wil ik Witold Banka alle succes wensen. Hij zetelt al in de raad van bestuur van het WADA en zal er nu nog in moeten slagen de rest van de wereld te overtuigen van zijn kandidatuur. Er is immers al een sterke tegenkandidaat (de Dominicaan Marco Diaz, red.). Ik blijf zelf een voorvechter van de strijd tegen doping en een schone sport.”