Philip Milanov wordt vierde op Diamond League Stockholm Redactie

10 juni 2018

21u33

Philip Milanov is vandaag als vierde geëindigd op de Diamond League atletiekmeeting in het Zweedse Stockholm. De Brugse discuswerper stelde zijn beste seizoensprestatie gevoelig bij van 64m91 naar 66m51.

Beginnen deed Milanov opnieuw bescheiden in Zweden, met 62m27 bij zijn eerste beurt. Daarna ging het naar 64m17, om dan bij zijn derde beurt zijn beste worp van het seizoen neer te zetten. De winst in het discuswerpen was voor de Jamaïcaan Fedrick Dacres, die tot een indrukwekkende beste wereldjaarprestatie van 69m67 kwam.

In het verspringen maakte de Cubaan Juan Echevarria indruk. Hij vloog naar 8m83, kwam vlak bij het wereldrecord van 8m95, maar genoot met 2.1 meter per seconde net te veel wind in de rug om van een legale prestatie te kunnen spreken. Op de 400 meter horden verbeterde de Qatarees Abderrahman Samba nogmaals het Diamond League-record met 47.41. Ook op de 100 meter horden bij de vrouwen kwam er een beste wereldjaarprestatie: de Amerikaanse Brianna McNeal snelde naar 12.38.