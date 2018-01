Philip Milanov vierde op grote indoormeeting in Berlijn XC

27 januari 2018

09u59 0 Meer Sport Op de ISTAF-meeting in Berlijn, een van de grootste en vooral spectaculairste indoor atletiekmeetings ter wereld, is Philip Milanov gisteren als vierde geëindigd. Hij wierp zijn discus 60m82 ver. De winst was met 63m91 voor de Oostenrijker Lukas Weisshaidinger.

Dat er in een indoorzaal aan discuswerpen wordt gedaan, is een grote uitzondering. Alleen in megazalen als die in Berlijn is daar plaats voor, en Milanov mocht zijn kunnen tonen voor 12.000 toeschouwers. Hij geraakte lang niet over de 60 meter, maar dat lukte bij zijn zesde en laatste poging dan toch. Van zijn persoonlijk en Belgisch record van 67m26 bleef de Bruggeling in zijn eerste wedstrijd van 2018 nog een heel eind verwijderd.

De tweede en meteen laatste indoorwedstrijd van Milanov is het BK indooratletiek van zaterdag 17 februari in Gent. Daar neemt hij aan het kogelstoten deel.