Philip Milanov neemt niet deel aan Memorial Van Damme XC

30 augustus 2018

16u10

Bron: Belga 0 Meer Sport Philip Milanov neemt vrijdag niet deel aan de Memorial Van Damme. De discuswerper is nog niet hersteld van de stressfractuur aan zijn rechtervoet. Dat deelde meetingdirecteur Cédric Van Branteghem mee.

Eind juli moest de 27-jarige Milanov ook al forfait geven voor het Europees kampioenschap in Berlijn. Twee jaar voordien had hij in Amsterdam nog zilver veroverd, net als op het WK 2015 in Peking. Met 67m26 is hij Belgisch recordhouder. Zijn beste prestatie dit seizoen is 66m51.