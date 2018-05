Philip Milanov blijft steken op tiende plaats op Diamond League in Rome Redactie

31 mei 2018

21u40

Bron: Belga 0 Meer Sport Philip Milanov heeft op de Diamond League atletiekmeeting in de Italiaanse hoofdstad Rome vrede moeten nemen met een tiende plaats. De Brugse discuswerper kwam niet verder dan 61m57. De Qatarees Abderrahman Samba verbeterde het Diamond League-record op de 400 meter horden.

Na drie worpen was Milanov niet bij de beste acht, en dus mocht hij niet deelnemen aan de laatste drie rondes. De verste worp van Milanov, die al geplaatst is voor het EK in Berlijn in augustus, was dit seizoen tot nu toe 64m91. Zijn Belgisch record bedraagt 67m26. De winst in Rome ging naar de Jamaicaan Fedrick Dacres, die 68m51 liet optekenen.

De 400 meter horden zorgde voor spektakel. De Qatarees Abderrahman Samba snelde naar 47.48: een Diamond League-record, een beste wereldjaarprestatie, een meetingrecord én een Afrikaans record. Nummer twee Karsten Warholm verbeterde met 47.82 het Noors record.

In het Oostenrijkse Sankt-Polten liep de Wit-Russische Alina Talay een indrukwekkende 100 meter horden. Met 12.41 zette ze de snelste Europese chrono sinds 1992 achter haar naam.