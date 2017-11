Philip Mestdagh heeft mondeling akkoord met basketbond om aan te blijven tot Spelen 2020 Redactie

Philip Mestdagh en de staf van de nationale vrouwenbasketploeg hebben een mondeling akkoord met de Koninklijke Belgische Basketbalbond om aan te blijven bij de Belgian Cats tot de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Dat heeft general manager Koen Umans vandaag in Kortrijk verklaard.



Philip Mestdagh volgde in 2015 Daniel Goethals op, met als eerste opdracht de kwalificaties voor het EK 2017. Op dat EK in Praag behaalden de Belgian Cats de bronzen medaille. "Door dat resultaat werden we reekshoofd in de kwalificaties voor het EK 2019 en was de loting ons gunstiger gezind", verklaarde de bondscoach vandaag.

"Ik heb tegen de speelsters gezegd dat we weer vanaf nul beginnen. We moeten nederig blijven, zo niet wordt het gevaarlijk. Iedereen zal ons willen kloppen. We moeten de nodige ernst aan de dag leggen, zelfs al zijn we favoriet in onze poule. We mikken op zes op zes tegen Zwitserland, Duitsland en Tsjechië. De Tsjechen zijn zonder twijfel de lastigste tegenstander. Het is ons doel om voor de tweede keer op rij naar het EK te gaan en er in de top vijf te eindigen om zo een ticket te pakken voor het preolympisch toernooi in mei 2020. Kwalificatie voor de Spelen in Tokio is ons doel op de lange termijn."



Volgend jaar treden de Belgische vrouwen ook voor het eerst aan op het WK, dat van 22 tot 30 september doorgaat in Tenerife. "We krijgen er de kans om te spelen tegen teams met een heel andere stijl. Daarom trekken we eind mei-begin juni naar China om er drie wedstrijden af te werken", besloot Mestdagh.