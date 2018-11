Philip Mestdagh, de architect achter de Belgian Cats: "Trainer van het Jaar? Verdorie, moet ik daar ook al naartoe?" VH

16 november 2018

07u02 0 Meer Sport "Ik heb de meisjes gezegd dat ik twee woorden nu niet wil horen. Olympisch. En Spelen." Toch is Tokio 2020 de bestemming die bondscoach Philip Mestdagh (55) met 'zijn' Belgian Cats wil bereiken. Eerste tussenstop? Het EK van 2019. Dat ticket kunnen ze woensdag al ophalen.

Veel eerlijker en oprechter dan Philip Mestdagh komen ze niet. Geboren en getogen in een West-Vlaams arbeidersgezin. Een no-nonsenseman. Zegt wat hij te zeggen heeft, zonder franjes. "Als ik dat in acht woorden kan doen, dan zal ik het in acht woorden doen en niet in 280. En als ik niets te zeggen heb, dan zwijg ik. Dan ga ik geen kwartier lullen. Dat zit niet in mijn aard. Ik ben geen grote of vlotte prater. Al zou ik dat soms wel willen."

