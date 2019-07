Phelps opnieuw wereldrecord kwijt, 17-jarige Amerikaanse pakt uit op rugslag DMM

26 juli 2019

14u05

Bron: Belga 0

Caeleb Dressel heeft zich op het WK zwemmen in Gwangju met een wereldrecord geplaatst voor de finale van de 100 meter vlinderslag. De 22-jarige Amerikaan tekende in de halve finales voor de snelste chrono in 49.50. Dressel doet zo beter dan zijn landgenoot Michael Phelps, die het vorige wereldrecord op zijn naam had staan. Hij zwom in 2009 in Rome naar 49.82.

Smith plaatst zich met wereldrecord voor finale 200m rugslag

Regan Smith heeft op het WK zwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju een wereldrecord neergezet in de halve finales van de 200 meter rugslag. De 17-jarige Amerikaanse zwom naar 2:03.35. Het vorige wereldrecord stond op naam van de Amerikaanse Missy Franklin, die in 2012 in Londen 2:04.06 op de tabellen zette.