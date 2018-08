Peter Genyn verovert ook goud op de 200m in Berlijn: 'Hopelijk blijft dit duren"



MH

24 augustus 2018

19u39

Bron: Belga 16 Meer Sport Peter Genyn heeft zich vanavond tot Europees kampioen gekroond op de 200m rolstoelsprint (T51) op het EK para-atletiek in de Duitse hoofdstad Berlijn. Dinsdag veroverde hij ook al het goud op de 100m.

Genyn, die zich eind juli aan de heup blesseerde en daarna een operatie onderging, finishte in een kampioenschapsrecord van 42.26 in het Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark. De Kalmthoutenaar haalde het zo van zijn Finse rivaal Toni Piispanen (42.49). Het brons ging naar de Brit Stephen Osborne (47.35).

Genyn is de regerende paralympische en wereldkampioen op de 100m en 400m in de klasse T51. De 200m vervangt de 400m op het programma van de Paralympische Spelen in 2020. Sinds 1993 heeft Genyn tetraplegie. Vanaf de borst tot de voeten heeft hij geen bewegingsmogelijkheden.

'Hopelijk blijft dit duren"

"Het was heel spannend, van start tot finish was de race erg close", verklaarde Genyn. "In een bocht voelde ik Piispanen dichterbij komen", aldus Genyn. "Ik ben erg blij dat ik als eerste uit die bocht kwam. Ik denk dat ik heel de race een half wiel voorsprong heb kunnen behouden."

In Berlijn veroverde hij zijn tiende gouden plak op een rij op een groot internationaal kampioenschap. "Beter dan dit kan gewoon niet. Mijn laatste jaren zijn echt schitterend geweest, ik heb alle belangrijke meetings gewonnen. Ik kan alleen maar hopen dat dit blijft duren."

De 200m vervangt de 400m op het programma van de Paralympische Spelen in 2020. "Ik voel me vrij goed op deze afstand, het wereldrecord staat ook achter mijn naam", stelde Genyn. "Het voordeel is dat we nu meer op de sprint kunnen focussen. De 100m en 200m liggen veel korter bij elkaar."

Eind juli liep Genyn een heupblessure op, een maand voor het EK ging hij onder het mes. Het was dan ook logisch dat hij zijn ambities bijstelde. "Na de 100m was de hoop wel gegroeid, maar ik had het toch niet verwacht. We hebben verschillende piektrainingen gemist. Ik ben blij dat het toch gelukt is", besloot Genyn.

Rémi Mazi wordt vierde in finale 400m

Rémi Mazi is op de vierde plaats geëindigd in de finale van de 400m (T47: armamputatie). Mazi scherpte zijn persoonlijk record aan tot 53.96 (vorig pr: 54.74). De Oostenrijker Günther Matzinger kroonde zich tot Europees kampioen in 50.34. Het podium werd vervolledigd door de Cyprioot Andonis Aresti (50.98) en de Serviër Ivan Cvetkovic (51.49).

Speerwerper Simon Clinquart eindigt op zesde plaats

De 18-jarige Simon Clinquart is zesde geworden in het speerwerpen (F46: armamputatie). Clinquart lukte zijn beste worp (32m16) bij zijn zesde en laatste poging, een verbetering van zijn persoonlijk record (vorig pr: 31m86). Hij opende met 29m25, gevolgd door een ongeldige worp. Daarna lukte hij 31m02 en 29m04, waarna opnieuw een nulworp volgde.

De Litouwer Andrius Skuja veroverde met 45m04 het goud, voor de Wit-Rus Dzmitry Vasilevich (44m67) en de Duitser Andreas Lehmann (43m27).