Peter Genyn verlengt titel op 200 meter in nieuw kampioenschapsrecord Redactie

13 november 2019

18u55 0 Meer sport Rolstoelatleet Peter Genyn volgt zichzelf op als wereldkampioen op de 200 meter (T51). Op het WK para-atletiek in Dubai was hij de snelste in de finale. Genyn haalde het in 37.90, een kampioenschapsrecord, voor de Fin Toni Piispanen (38.32) en de Algerijn Mohamed Berrahal (40.70).

Roger Habsch, de tweede Belg in de finale met zes, reed als vijfde over de streep in 42.06. Voor de 42-jarige Genyn, die na een nekbreuk verlamd is van de voeten tot de borst, is het zijn tweede medaille op dit wereldkampioenschap. Vorige week donderdag werd hij als titelverdediger op de 100 meter tweede.

De Belgische medailleteller in Dubai staat nu op vier. Eerder op de dag sprintte Gitte Haenen naar brons op de 100 meter (T63). Daarvoor won ze zilver in het verspringen. Mathieu Moulaert eindigde woensdag als twaalfde en laatste in de finale van het hoogspringen (T47) met een sprong over 1m60.

YESSSS!💥🥇Peter doet het weer: wereldkampioen en GOUD op de 200 meter (T51)! 👊👍💥

➡️Bekijk even zijn palmares 🤪: https://t.co/1DBrCfkRFR

➡️Wil je proeven van G-atletiek? https://t.co/kfKnPJyL8z#nonstopvoorgsport@BEParalympics @SportVlaanderen @sporza

📸Marcus Hartmann pic.twitter.com/7ho76LT9Gn Parantee-Psylos vzw(@ ParanteePsylos) link

“Het is schitterend! Toni Piispanen (die tweede werd, red) domineerde het hele seizoen, dus daarom is dit wel geweldig. Ik ben heel tevreden met deze gouden medaille. Als ik terug in België ben, dan eet ik een bakje friet en heb ik drie weken rust. Daarna gaan we opnieuw aan de slag met Tokio als belangrijkste doel.”

Nog woensdag sprintte Gitte Haenen naar brons op de 100 meter. “Ik zat tussen de twee snelste bij de start en net dat is mijn grootste werkpunt, zeker na die enkelblessure. Ik probeerde zo hard mogelijk op te trekken en kwam dicht bij zilver. Ik gooide mezelf over de finish, maar het was net niet voldoende”, vertelde Haenen. “Dat ik dicht bij de Italiaanse kwam, geeft mij een goed gevoel. Ik weet nu dat het mogelijk is om nog een plaats op te schuiven. Ik ben tevreden met mijn resultaat.”