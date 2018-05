Peter Genyn stelt wereldrecord op 100m rolstoelsprint scherper XC

01 mei 2018

20u11

Bron: Belga 2 Meer Sport Peter Genyn heeft het wereldrecord op de 100 meter rolstoelsprint verbroken. De 41-jarige paralympiër klokte tijdens de Julien Saelens-meeting in Brugge 20.41. Genyn deed daarmee beter dan Toni Piispanen. De Fin sprintte in juni 2015 naar 20.47 in het Zwitserse Arbon.

"Met oog op de Spelen in Tokio ben ik enorm blij met deze tijd om u tegen te zeggen", reageerde Genyn. "Toni zal ook niet stilgezeten hebben, maar dit is toch een bevestiging dat we op de goede weg zijn. De techniek werd bijgeschaafd en mijn topsnelheid is beter dan ooit."

Deze zomer neemt Genyn op het EK Para-atletiek in Berlijn deel aan de 100 en 200 meter. De Kalmthoutenaar is de regende Paralympische, wereld- en Europese kampioen op de 100 en 400 meter.