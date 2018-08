Peter Genyn pakt goud op 100 meter op EK para-atletiek Redactie

21 augustus 2018

19u07

Bron: Belga 12 Meer Sport Peter Genyn is een medaille rijker. Onze landgenoot veroverde op het EK para-atletiek in Berlijn goud op de 100 meter rolstoelsprint (T51).

De titelverdediger reed in 22.82 naar zijn tweede Europese titel op het koningsnummer. Met die chrono bleef de 41-jarige paralympiër bijna drie seconden boven het wereldrecord (19.89) dat hij eind mei in Notwill op de tabellen zette. Genyn, die onlangs een heupoperatie onderging, hield zijn Finse rivaal Toni Piispanen (23.44) achter zich. De Brit Stephen Osburne (25.68) mocht mee op het podium, dat exact hetzelfde is als twee jaar geleden in het Italiaanse Grosseto.

"Ik ben super tevreden. Dit had ik drie weken geleden na die heupoperatie niet verwacht", reageerde Genyn na afloop. "We begonnen zo snel mogelijk met alternatieve trainingen in mijn handbike en rugbyrolstoel en deden veel stabilisatie-oefeningen. De laatste week kon ik opnieuw trainingen in mijn wheeler afwerken. Gelukkig was ik voor mijn operatie echt in de vorm van mijn leven. Blijkbaar was dat nog net voldoende om opnieuw Europees kampioen te worden. Het was een zware race, want er was veel tegenwind en de piste is op zich al erg zwaar."

Genyn is ook paralympisch kampioen en wereldkampioen op de 100 meter. In Berlijn komt hij ook nog op de 400 meter aan de start.