Peter Bullen vlot naar zestiende finales, Wendy Jans stoot door naar achtste finales op WK snooker Redactie

23 november 2018

20u49

Bron: belga 1 Meer Sport Bij de mannen plaatste Peter Bullen zich vlot voor de zestiende finales van het WK snooker in het Myanmarese Yangon door de Qatarees Mhanaa Alobaidli met 4-0 te verslaan. Wendy Jans stootte door naar de achtste finales.

De tweevoudige Belgische kampioen potte in het laatste frame nog een 104 break weg. De Pool Kacper Filipiak is zijn volgende tegenstander. Kevin Hanssens stootte als groepswinnaar rechtstreeks tot de zestiende finales door en neemt het daarin op tegen de Myanmarees Phone Myint Kyaw.

Bij de vrouwen wist Wendy Jans zich te plaatsen voor de achtste finales. De 35-jarige Limburgse werd na een 3-0 zege tegen de Maleisische Shok Seah Tan tweede in haar groep en zette vervolgens de Letlandse Tatjana Vasiljeva met 4-0 aan de kant.



Om een plaats in de kwartfinales neemt de titelverdedigster het op tegen de 29-jarige thuisspeelster Aye Mi Aung. Jans jaagt een achtste wereldtitel en een zevende op rij na. Ze heeft ook al twaalf Europese en zestien nationale titels op haar palmares.

Johny Moermans plaatste zich ondanks een 3-2 nederlaag tegen de Deen Allan Norvark als derde in zijn groep voor de eindfase bij de Masters. Om een plaats in de achtste finales geeft hij de Australiër Robert Elsley partij. Iris Moyens en Jan Bossaert werden respectievelijk bij de vrouwen en de Masters uitgeschakeld in de groepsfase.

Vrouwen:

Groep A:

Wendy Jans (Bel)- Shok Seah Tan (Mls): 3-0 - 98(41)-13, 72(40)-0, 80-7

Laatste 24:

Wendy Jans (Bel) - Tatjana Vasiljeva (Let): 3-0 - 75(36)-46(37), 62-50, 50-3

Mannen:

Laatste 48:

Peter Bullen (Bel) - Mhanaa Alobaidli (Qat): 4-0 - 91-0, 72-38, 54-48, 104(104)-14

Masters:

Groep B:

Allan Norvark (Den) - Johny Moermans (Bel): 3-2