Peter Bullen en Kevin Hanssens naar eindfase, Wendy Jans slikt nederlaag in groepsfase op WK snooker Redactie

22 november 2018

22u50

Bij de mannen plaatsten Kevin Hanssens en Peter Bullen zich voor de eindfase op het WK snooker in het Myanmarese Yangon. Hanssens kroonde zich met een 4-0 zege tegen thuisspeler Aung Moe Thu tot groepswinnaar. Bullen werd dankzij een 4-1 overwinning tegen de Zuid-Koreaan Jang Hosoon tweede in zijn groep.

Titelverdedigster Wendy Jans heeft in haar tweede groepswedstrijd een 3-2 nederlaag geleden tegen de 16-jarige Thaise Ploychompoo Laokiatphong. Jans miste in het derde frame de ultieme zwarte bal voor een 1-2 voorsprong. In het beslissende spel kon ze het ondanks een 34 break niet afmaken. Laokiatphong potte 43 weg en trok met het nodige geluk aan het langste eind.

In haar derde en laatste groepswedstrijd geeft Jans morgen de Maleisische Shok Seah Tan partij. De 35-jarige Limburgse jaagt een achtste wereldtitel en een zevende op rij na. Ze heeft ook al twaalf Europese en zestien nationale titels op haar palmares.