Persoon voor droomkamp tegen Taylor: “Ze willen me waarschijnlijk uit mijn ritme halen, maar zullen me niet ‘down' krijgen” YP

23 mei 2019

18u45

Bron: Belga 0 Boksen Volgende week zaterdag staat Delfine Persoon in Madison Square Garden in de ring tegen de Ierse Katie Taylor. Dan staan de vier internationale boksgordels (WBC, WBO, WBA en IBF) op het spel. "Als ik de derde ronde overleef, kan het misschien wel een harde kamp voor haar worden", verklaarde de 34-jarige Persoon vandaag.

Persoon kijkt uit naar haar droomkamp, al geeft ze toe toch ook zenuwachtig te zijn. "Stress hoort erbij. Maar het is natuurlijk een vervelende factor. Er is wel al een pak stress verdwenen, nu we dankzij 'hogere krachten' ons visum hebben verkregen zodat we maandag zeker kunnen vertrekken."

Ik vind toch dat het niet 100 procent goed verloopt. Maar dat is waarschijnlijk ook een stuk strategie van hen, om me zo uit mijn ritme te halen en te plagen. Maar ze krijgen ons niet 'down', ik ben enorm gemotiveerd. Ik ben er klaar voor Delfine Persoon

De kamp tussen Persoon en Taylor, die zich in 2012 tot olympisch kampioene kroonde, is voor het publiek in New York een opwarmer voor het gevecht tussen de Engelse wereldkampioen Anthony Joshua en de Amerikaan Andy Ruiz. Die laatste werd opgetrommeld om zijn op doping betrapte landgenoot Jarrell Miller te vervangen. Verder duurde het ook lang voordat het contract voor de kamp Taylor-Persoon ondertekend was. "Het is een enorme organisatie, maar ik vind toch dat het niet 100 procent goed verloopt", zei Persoon. "Maar dat is waarschijnlijk ook een stuk strategie van hen, om me zo uit mijn ritme te halen en te plagen. Maar ze krijgen ons niet 'down', ik ben enorm gemotiveerd. Ik ben er klaar voor.”

Derde ronde

"Ik beschik niet over de snelheid die Taylor heeft", vervolgde de regerende wereldkampioene bij de WBC. "Maar het is geen amateurkamp: er zijn geen drie, maar tien ronden. Als ik de derde ronde overleef, dan kan het misschien wel een harde kamp voor haar worden.”

Is de clash met Taylor mogelijk Persoons laatste gevecht? "Wij evalueren kamp per kamp, dat zal ook nu zo zijn. Na volgende week zaterdag volgt er dus een evaluatie. Als ik win, keer ik terug en ga ik het een week op het gemak doen. Bij een nederlaag, gaan we eerst kijken of de kamp correct is verlopen. Eerst de kamp, en dan zien we wel", besloot Persoon.