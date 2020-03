Persoon trekt ondanks nekhernia naar Londen voor olympisch kwalificatietoernooi DMM

11 maart 2020

16u23 0 Boksen Delfine Persoon zakt dan toch af naar Londen voor het olympisch kwalificatietoernooi. De West-Vlaamse was onzeker met een nekhernia, maar wil toch haar kans wagen.

Londen of Parijs? Dat was de vraag voor Delfine Persoon. Onze 35-jarige landgenote droomt van de Spelen in Tokio, maar moet zich daarvoor wel nog zien te kwalificeren. Geen sinecure met een nekhernia. Persoon begon een kleine maand geleden te sukkelen met spierpijn rond de nekwervels. Een kwetsuur die uitstraalde naar haar linkerarm en voor heel wat verminderde kracht zorgde.

Het was hopen dat een infiltratie soelaas zou brengen. In het allerergste geval zou een operatie volgen, maar die kant lijkt het niet uit te gaan. Persoon koos er vandaag voor om af te reizen naar Londen, daar staat vanaf zaterdag het olympisch kwalificatietoernooi op het programma. De politie-inspectrice liet dat weten aan Focus-WTV.

“Ik vertrek morgenvroeg naar Londen. Het wordt geen makkelijke opdracht", zegt Persoon. “Ik had krachtverlies aan mijn linkerarm, die nog niet volledig hersteld is natuurlijk. Hopelijk lukt het voor drie rondes nog voldoende zoals het moet. Als het tien rondes waren, was het zeker geen optie. Gelukkig is het maar drie ronden, ik wil dus zeker proberen om mijn kans te wagen.”

Persoon moet bij de laatste vier eindigen in Londen om een olympisch ticket te bemachtigen. “Inderdaad, ik denk dat ik drie kampen moet winnen om mijn ticket te bemachtigen. Zeker als je meteen tegen een reekshoofd uitkomt, wat kan, want ik ben zelf geen reekshoofd en heb nul punten.”

