Persoon kroont zich voor zevende keer tot WBC-wereldkampioene: "Hopelijk verloopt voorbereiding op volgende kamp wél vlot"

22u14 1305 BELGA Meer Sport Delfine Persoon (32) mag zich voor de zevende keer WBC-wereldkampioene boksen noemen. Persoon haalde het in Zwevezele op punten van de Française Myriam Dellal (38), die verrassend de volle tien ronden meeging.

Delfine Persoon is terug en nog niet versleten. Na bijna een jaar inactiviteit door operaties aan beide handen, nam ze vanavond de bokshandschoenen terug op voor haar zevende WBC-kamp. Tegenstandster van dienst was de Franse Myriam Dellal, nummer vijf op de wereldranglijst.



Makkie voor Persoon zou je denken, want de twee ontmoetten elkaar al eens in 2011 voor het Europees kampioenschap. Maar Dellal heeft een nieuwe coach en die maakte van haar een taaie brok om verteren. Al vanaf ronde één ging het er in Zwevezele hard tegen onzacht aan toe. En hoewel de Franse kampioene duidelijk onder lag- Persoon deelde meteen stevig uit- gaf ze geen duimbreed toe aan een herboren Persoon.



Dellal incasseerde veel, maar hield verrassend lang stand. Kantelpunt kwam er weliswaar in ronde zes, waar Persoon de tegenstand verraste met eerst een uitstekende linkse, gevolgd door gevaarlijk rechts. Tussenstand na 7 ronden: 69-64, 69-64 en 70-63. Delfine Persoon leek enkel nog te moeten afwerken. Al was dat buiten Dellal gerekend, want ze weet: enkel met KO kan ze nog winnen en dus is opgeven geen optie. In de negende ronde moest Persoon zelfs even op de knieën. Gelukkig voor de wereldkampioene zonder veel erg, waardoor ze het in ronde tien kon afmaken op punten. De eindstand is 99-91, 99-91 en 100-90.

Het is politiebaas Catherine De Bolle die haar poulain Delfine Persoon haar zevende WBC-belt mag overhandigen.

"Twee weken geleden virus vastgesteld"

"Ik was niet honderd procent fit", verklaarde de West-Vlaamse na de kamp. "Twee weken geleden werd een virus in mijn lichaam gevonden. Ik moest het daarom wat rustiger aan doen. Niet ideaal als je een titel wil verdedigen. Bovendien waren er wat problemen met de subsidie van de zaal, kende ik stress op het werk en noem maar op. Niet echt leuk als je dat allemaal optelt. Ik weet dat wanneer ik honderd procent fit ben, ik zelf het gevecht meer kan aangaan. Ik had na deze kamp nog wel wat marge, ondanks het feit dat ik drie weken geleden beter was. De overwinning is echter binnen. Ik kijk al uit naar een volgende kamp. Maar dan wel één waarin de voorbereiding wel perfect verloopt. Er staat nog niets vast. Ik ga eerst afwachten of ik reactie heb aan de handen na deze kamp. Ik heb daarin ook de steun van mijn zus die kinesist is. Bovendien heb ik wellicht een stressfractuur opgelopen aan de voet."

"Iedereen heeft het maar over de Olympische Spelen. Het is afwachten wat de criteria zijn voor de bokssters. Welke selectietoernooien moet ik doen enzoverder? Bovendien ben ik bang dat de kampen over slechts drie ronden zullen gaan. Ik ben door mijn ouderdom ietwat een diesel geworden. Maar dat zijn zorgen voor later. Ik heb nu voor de zesde keer mijn titel met glans weten te verdedigen en daar wil ik van genieten."

