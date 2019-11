Persoon kroont zich tot WBA-wereldkampioene supervedergewichten: “Het leek op een straatgevecht” Redactie

11 november 2019

20u37 248 Boksen Delfine Persoon heeft zich in de Versluys Dome in Oostende gekroond tot WBA-wereldkampioene bij de supervedergewichten. De 34-jarige West-Vlaamse klopte de Nigeriaanse Helen Joseph na tien felbevochten rondes op punten. “Het leek soms meer op straatgevecht dan een bokskamp”, vertelde Persoon achteraf.

Persoon, die kon rekenen op de steun van de thuisfans, en Joseph hielden mekaar gedurende tien rondes stevig in evenwicht. Na afloop kenden de drie scheidsrechters de Belgische wel unaniem de zege toe. Persoon kan nu terugblikken op 44 gewonnen wedstrijden en slechts twee verloren kampen. 'Iron Lady' Joseph won ondertussen 17 kampen en verloor er 4.

Er kwam vandaag een pak frustratie uit de bokshandschoenen van Persoon. De West-Vlaamse zit nog altijd met een heel wrang gevoel opgezadeld na haar laatste kamp, een omstreden nederlaag tegen de Ierse Katie Taylor. Het duel vond in juni plaats in de gerenommeerde Madison Square Garden in New York. Persoon voelde zich onrecht aangedaan door de scheidsrechters nadat ze verloor op punten.

Het bleef een ware uitputtingsslag met Delfine Persoon die overmacht had. De kamp zou de volle tien ronden duren, Persoon kreeg in de slotronde de hele zaal nog eens ten volle op haar hand, en dus viel de beslissing bij de scheidsrechters. Die kenden de volgende punten toe: 97-93, 98-92 en 97-93 in het voordeel van Delfine Persoon die hierdoor de titel bij de World Boxing Association voor super vedergewichten bij de vrouwen in de wacht sleepte.

Delfine Persoon beklaagde zich na de kamp wel over de manier van boksen van Helen Joseph. De Nigeriaanse hield meermaals het hoofd te laag waardoor Persoon een blessure aan de neus opliep. Ze laakte nadien de wedstrijdingesteldheid van haar opponente. “Ik wil laten zien wat echt boksen is en met zo’n tegenstander gaat dat niet”, verklaarde ze. “Het leek soms meer op een straatgevecht dan op een bokskamp. Ik was niet helemaal in vorm en ben een beetje teleurgesteld in mezelf vandaag”, reageerde Persoon verder, die in de tweede ronde al een zware kopstoot te verduren kreeg. “Ik dacht dat mijn neus gebroken was. Maar geen zorgen aan mijn mama en papa, dat geneest wel”, lachte ze.

De West-Vlaamse bedankte voorts haar trainer Filiep Tampere. “Zonder hem zou ik hier vandaag niet staan en zonder hem zou ik niet op de Olympische Spelen kunnen staan.” De West-Vlaamse hoopt nu op steun van het Belgisch Olympisch comité om haar opwachting te maken op de komende Olympische spelen. Ze wil naar Tokio maar dat dan wel in het gezelschap van Tampere.