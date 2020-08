Persoon kan leven met nederlaag: “Ik had de kracht niet om Katie pijn te doen” XC/GVS

23 augustus 2020

00u09 2 Bokssport Delfine Persoon noemt de overwinning van Katie Taylor verdiend . “Ik had niet de kracht om haar echt pijn te doen. Ik respecteer deze nederlaag.”

Delfine Persoon kon leven met de beslissing van de jury. “Ik respecteer de zege van Taylor. Ik had niet de kracht om haar echt pijn te doen. Ik wilde het wel, ik ging er vol voor, maar ik kon geen schade aanrichten. En technisch is Katie goed hé. Dus dan weet je het wel. Je moet haar echt pijn doen, anders kan je niet tegen haar winnen. Ik respecteer deze nederlaag, hier heb ik geen enkel probleem mee.”

“Ik denk dat ik in ronde twee mijn neus braak”, gaat Delfine verder in een eerste reactie bij Sky Sports Boxing. “Het was niet makkelijk om zo nog acht ronden te boksen. In maart woog ik ook nog maar 57 kilogram. Dus ik at at at om bij te komen, maar dat lukte niet echt. De supervedergewichten zijn toch meer mijn categorie. Maar nogmaals: ik heb geen excuses vandaag. Mijn volledig respect voor Katie.”

"This time I respect the result. The weight was too much. I ate, ate, ate but didn't have the power to hurt her." 💬



Delfine Persoon was graceful in defeat after losing to Katie Taylor by a unanimous points decision. 👇 pic.twitter.com/UaWQp14bFL Sky Sports Boxing(@ SkySportsBoxing) link

Taylor: “Delfine zette constant druk”

“Ik wist dat het heel zwaar zou zijn. Het is nooit makkelijk tegen Delfine. Ze is meedogenloos, dus ik wist dat ik diep moest graven”, vertelde Katie Taylor. “Delfine bleef constant druk zetten. Ik kon nooit relaxen. Uiteindelijk waren dit twee geweldige gevechten voor het vrouwenboksen. We hebben zeker ons steentje bijgedragen om promotie te maken voor de sport. En dat er vorige keer discussie was? Ik denk dat het vanavond duidelijker was.”

Lees ook:

De Kerpel zag verdienstelijke Persoon: “Ze heeft gedurende tien rondes aangevallen, maar was soms te onbesuisd”

Daniëlla Somers: “Delfine is er vól voor gegaan. Maar de accuraatheid ontbrak”

"It's never an easy fight against Delfine, she's relentless so I knew I'd have to dig deep." :tired_face:



"They were two amazing two fights for women's boxing, we definitely did our part to promote to the sport." :raised_hands:



What a battle that was between Katie Taylor and Delfine Persoon! :clap: pic.twitter.com/iYn2yf6n2Q Sky Sports Boxing(@ SkySportsBoxing) link