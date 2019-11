Persoon gaat op wapenstilstand in Oostende voor nieuwe wereldtitel Redactie

08 november 2019

Belga

Delfine Persoon (34) stapt op 11 november opnieuw in de ring. De West-Vlaamse wil haar nederlaag tegen de Ierse Katie Taylor van 1 juni in de Madison Square Garden wegspoelen in Oostende. De Versluys Dome in de 'koningin der badsteden' is het decor voor de ontmoeting tussen Persoon en de 30-jarige Nigeriaanse Helen Joseph. Inzet is de wereldtitel bij de World Boxing Association voor super vedergewichten. 'Iron Lady' Joseph won ondertussen 17 kampen en verloor er 3. Persoon van haar kant kan terugblikken op 43 gewonnen wedstrijden en slechts twee verloren kampen.

Er zal maandag een pak frustratie uit de bokshandschoenen van Delfine Persoon geschud worden. De West-Vlaamse zit nog altijd met een heel wrang gevoel opgezadeld na haar laatste kamp. Die had plaats in de gerenommeerde Madison Square Garden in New York. Persoon voelde zich onrecht aangedaan door de scheidsrechters nadat ze verloor op punten.

"Het zit me nog altijd zwaar ja. Ook al is dat al meer dan vijf maanden geleden. Ik werd tegen Katie Taylor onrecht aangedaan. De macht van het geld", sakkert Delfine Persoon. "Zowel mijn trainer als ikzelf hebben de kamp meermaals herbekeken maar dat verandert niets aan de situatie. Ik wil me maandag opnieuw bewijzen. Helen Joseph is geen gemakkelijke tegenstandsters. Met geschenken ben je echter niets. Ik weet na de kamp weer waar ik sta", meldt Delfine Persoon.

Programma elitekampen:

Wereldtitel World Boxing Association vrouwen super vedergewichten (10x2)

Delfine Persoon-Helen Joseph (Nig)

Super lichtgewichten (8x3)

Hedi Slimani-Maxim Churbanov (Rus)

Super weltergewichten (8x3)

Giovanni Techel-Mevludin Suleymani (Fra)

Super lichtgewichten (6x3)

Hakim Ben Ali-Bibi Ondoua (Fra)

Middengewichten (6x3)

Jonathan Bila Mungenga-Elisee Kouassi (Ivo)