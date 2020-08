Persoon aast op nieuw titelgevecht en vindt nu toch dat ze onterecht verloren heeft: “Ze brak mijn neus met kopstoot” ODBS

24 augustus 2020

18u29

Bron: VTM Nieuws 16 Boksen Meteen na de partij zaterdag tegen Katie Taylor kon Delfine Persoon (35) zich neerleggen bij de nederlaag. Twee dagen later -en nadat ze de kamp met haar trainer Filiep Tampere herbekeken heeft- klinkt een ander geluid. “We hadden niet moeten verliezen. En al zeker niet zonder gebroken neus.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“We hebben al van verschillende bokskenners gehoord dat de zege ook voor mij kon zijn”, aldus Persoon op een persconferentie na haar verloren titelkamp. “Na onze analyse twijfelen we. Een match nul kon, maar als we zelf punten geven komen we uit op 96-94 voor ons. Al weet ik ook dat het de ene mening tegen de andere is.”

“Feit is ook: mocht ik nog een neus hebben, had ik het harder kunnen maken. Die breuk was erg frustrerend, ook omdat de ref me kwam zeggen dat die van een punch kwam. Maar bij de lichtgewichten heb ik nog geen vrouw iemand zó hard zien punchen. Dat was na een kopstoot. De ref wou zichzelf daarmee indekken, de macht tegenover het normale... Want als ik de ronde erachter zou stoppen via punch, komt dat sowieso neer op een technische knock-out. In het andere geval komt het op de scorekaart en kon Taylor verliezen.”

Persoon denkt nog niet aan stoppen:



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Ik ga niet zeggen dat ik nog drie jaar ga boksen, maar er is nog vuur. Van boksmoeheid is geen sprake. In de superlichtgewichten tegen de Britse Terri Harper is er misschien nog een kans. Het enige probleem in het boksen is dat je die kans ook effectief moet krijgen.” Tampere: “De CEO van Matchroom (de organisator achter de kamp van zaterdag, nvdr) heeft ons gefeliciteerd en zei dat hij ons opnieuw wil uitnodigen.”