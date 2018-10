Perry en Robertson spelen finale European Masters snooker Redactie

06 oktober 2018

23u21

Bron: Belga 0 Meer Sport De Engelsen Joe Perry en Jimmy Robertson hebben zich geplaatst voor de finale op het European Masters snookertoernooi (450.000 euro) in Lommel.

Perry (WS 25), de Masterskampioen van 2009, zette in zijn halve finale Anthony Hamilton (WS 28) met 6-3 aan de kant, en dit na breaks van 72, 64, 70 en 74. Roberston (WS 36), die nog nooit verder kwam dan een kwartfinale begin dit jaar in de German Masters, versloeg met breaks van 99, 82 en 135 Mark King (WS 23) met 6-3.

De twee finalisten, die in de finale naar een best of 17 frames spelen, stonden in het verleden zes keer tegenover elkaar. Evenveel keer won Perry.