Peeters neemt gefrustreerd afscheid van schaatswereld die volgens haar vergeven is van onrechtvaardigheid

11 maart 2018



Bron: Belga 0 Meer Sport Voor een vol Olympisch Stadion in Amsterdam nam de Nederlandse Linda de Vries (30) afscheid als topschaatser. Ze haalde zilver en brons op het EK, maar schaatste nooit op de Olympische Spelen. Heel stilletjes verliet daarentegen de Belgische Jelena Peeters (32) het internationale schaatspodium. Zonder eremetaal, maar wel tweevoudig olympiër. Na twee afstanden van het WK in open lucht gaf ze ziek op.

Peeters heeft zo haar loopbaan als topsporter in anonimiteit afgesloten. Ze vertrekt uit frustratie over de schaatswereld, die volgens haar vergeven is van onrechtvaardigheid.

De Antwerpse is ervan overtuigd dat veel van haar tegenstandsters ten onrechte geneesmiddelen gebruiken, die zonder een medisch attest niet zijn toegestaan. Tijdens de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea, waar ze na een griep tiende werd op de 5000 meter, is ze daarom tot haar beslissing gekomen te stoppen.

Volgens haar coach, de Nederlandse Margo van Dijk, manipuleren de schaatsartsen de productie van het schildklierhormoon thyroxine. De hormonen zetten de lichaamsweefsels aan tot de productie van eiwitten en tot vergroting van de hoeveelheid zuurstof die de cellen gebruiken.

Gevolg is dat de rijdsters minder snel moe worden en continu kunnen presteren. Van Dijk wijst er op dat de middelen niet op de dopinglijst van het anti-dopingagentschap WADA staan en alleen op recept verkrijgbaar. Kennelijk zijn er voldoende artsen die er geen bezwaar tegen hebben de middelen aan gezonde rijdsters voorschrijven, meent Van Dijk.

Met Peeters vertrekt ook Van Dijk gefrustreerd uit de schaatswereld. Ze begon als kunstschaatster en was de eerste coach van de ontroonde wereldkampioene Ireen Wüst, over wie ze nu geen woord wil vuilmaken.