Pech voor Toma Nikiforov: judoka moet opnieuw onder het mes LPB

31 oktober 2019

12u57

Bron: Belga 0

Het zit judoka Toma Nikiforov dit seizoen niet mee. De Brusselaar heeft zich voor de tweede keer geblesseerd aan de schouder en moet opnieuw geopereerd worden. Die operatie zal vandaag al plaatsvinden. Het gaat ditmaal om een ontwrichte rechterschouder. In juni tijdens de Europese Spelen in Minsk blesseerde Nikiforov zich nog aan de linkerschouder, waarna ook een operatie volgde.

"Dit is uiteraard opnieuw een tegenslag voor Toma", zegt technisch directeur Koen Sleeckx op de website van de Vlaamse Judofederatie. "Hij zal ten vroegste pas in februari terug in competitie kunnen treden om de nodige punten voor olympische kwalificatie te kunnen behalen. De technische staf en het medische team zullen dan ook alles in het werk stellen om hem optimaal voor te bereiden met het oog op de Spelen in Tokio."

De 26-jarige Nikiforov, die aantreedt in de categorie -100 kg, is een Belgische medaillekandidaat in Tokio. Op zijn palmares staan onder meer een Europese titel (2018) en een bronzen plak op het WK (2015).