Pech voor Red Lions: John-John Dohmen verlaat WK hockey door bronchitis LPB

07 december 2018

07u26

Bron: Belga 0

John-John Dohmen trekt zich terug uit de Belgische ploeg voor het WK hockey in India. Dohmen moet forfait geven wegens bronchitis. Hij wordt in de selectie vervangen door Augustin Meurmans, die vanochtend is aangekomen in Bhubaneswar. “Het is met veel spijt dat wij het forfait van John-John Dohmen moeten aankondigen voor de rest van het WK 2018", meldt de Belgische hockeybond in een communiqué.

Dohmen was licht ziek tijdens de voorbereiding van het toernooi, maar speelde toch met de Red Lions de eerste match tegen Canada. Recente medische testen wezen uit dat de gezondheid van de speler er op achteruit ging. De ploeg, die voortdurend in overleg is met Belgische specialisten voor de luchtwegen en Dohmen zelf, besliste daarop om de speler te repatriëren om hem bijkomende tests te laten ondergaan.

Dohmen werd in 2016 verkozen tot ‘beste mannelijke speler van het jaar’ en wordt in India beschouwd als een superster. Morgen treden de Red Lions aan in hun laatste pouleduel tegen Zuid-Afrika.