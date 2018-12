Pech voor Red Lions: John-John Dohmen verlaat WK hockey door bronchitis LPB

Bron: Belga 1 Meer Sport John-John Dohmen trekt zich terug uit de Belgische ploeg voor het WK hockey in India. Dohmen moet forfait geven wegens bronchitis. “Het is met veel spijt dat wij het forfait van John-John Dohmen moeten aankondigen voor de rest van het WK 2018", meldt de Belgische hockeybond in een communiqué.

Dohmen was licht ziek tijdens de voorbereiding van het toernooi, maar speelde toch met de Red Lions de eerste match tegen Canada. Recente medische testen wezen uit dat de gezondheid van de speler er op achteruit ging. De ploeg, die voortdurend in overleg is met Belgische specialisten voor de luchtwegen en Dohmen zelf, besliste daarop om de speler te repatriëren om hem bijkomende tests te laten ondergaan. Dohmen wordt in de selectie vervangen door Augustin Meurmans, die vanochtend is aangekomen in Bhubaneswar.

“Met dit soort ziekte mogen we geen enkel risico nemen”, legt physical coach Mick Beunen uit. “De vermoeidheid van de reis en de vervuilde lucht hier maakten het nog erger. Hij is niet in staat om zijn normale niveau te halen. Het is echt jammer voor hem en de ploeg. Hij was helemaal gefocust op het toernooi. Na de Spelen van Rio had hij een sabbatjaar genomen om zich te concentreren op zijn studies en dit WK was het grote doel bij zijn terugkeer. Hij wilde echt die eerste grote titel pakken met de Lions. Voor de ploeg is het ook een groot verlies omdat uit al zijn fysieke testen bleek dat hij net voor de bronchitis top was. Misschien zelfs nog beter dan vroeger.”

Dohmen werd in 2016 verkozen tot ‘beste mannelijke speler van het jaar’ en wordt in India beschouwd als een superster. Morgen treden de Red Lions aan in hun laatste pouleduel tegen Zuid-Afrika.

