Patrick Reed verstevigt leidersplaats op Masters golf TLB

08 april 2018

09u48

Bron: Belga Met nog één ronde te spelen blijft Patrick Reed met succes zijn leidersplaats verdedigen op het Masters golftoernooi (PGA/11 miljoen dollar), de eerste major van het seizoen die gespeeld wordt op de Augusta National-golfbaan in de Amerikaanse staat Georgia.

De 27-jarige uit San Antonio, die na een tweede ronde van 66 slagen de leiding nam en twee slagen voorsprong telde op de Australiër Marc Leishman, zette zaterdag een derde ronde neer van 67 slagen, vijf onder par en dit na vier birdies, twee eagles en drie bogeys. Reed, die vorig jaar tweede werd op het PGA Championship, bracht zijn totaalscore op 202 slagen, veertien onder par.

Met nog één ronde voor de boeg heeft hij een voorsprong van drie slagen op de Noord-Ier Rory McIlroy die een foutloos parcours liep van 65 slagen, zeven onder par. De 28-jarige viervoudige major-winnaar aast op zijn eerste Grand Slam. Zo won hij in 2011 de US Open, in 2014 het Open Championship en in 2012 en 2014 het PGA Championship. De derde plaats is voor de Amerikaan Rickie Fowler die wel al op vijf slagen van Reed volgt. Tiger Woods bleef op dag drie status quo. De viervoudige Masters-winnaar noteerde een derde ronde van 72 slagen en blijft op de 40e plaats staan.