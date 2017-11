Patat! Internet in de ban van brutale elleboogstoot én knock-out UFC-vechter XC

11u55 0 rv

Matt Brown stapte gisteren voor de laatste keer in de kooi. Nog één keer alles geven, althans zo werd vooraf beweerd. Maar na het gevecht weigerde de UFC-vechter zijn pensioen aan te kondigen. De Amerikaan vloerde namelijk zijn tegenstander Diego Sanchez in de eerste ronde met een geweldige elleboogstoot. Knock-out. De fans gingen door hun dak, de 40-jarige Brown twijfelde plots weer over zijn toekomst. Je zou voor minder...

De brutale KO is momenteel het gespreksonderwerp in de UFC. Toch hebben veel mensen hét moment gemist. Net toen Brown uitpakte met de elleboog, was er immers live een technisch mankement. Zij moesten de knock-out dan maar via een herhaling beleven.

WHAT AN ELBOW! Matt Brown KO's Diego Sanchez for the finish at #UFCNorfolk! https://t.co/i7MIUI1rXE FOX Sports: UFC(@ UFCONFOX) link