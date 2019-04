Paris Lee (Antwerp Giants) verovert plaats in typeploeg van kwartfinales Champions League XC

04 april 2019

21u35

Bron: Belga 0 Basket De Antwerp Giants plaatsten zich gisteravond als eerste Belgische team ooit voor de Final Four van de Champions League basketbal voor mannenteams. Uitblinker Paris Lee krijgt na de triomf een plaatsje in de typeploeg van de kwartfinales.

De 23-jarige Amerikaan maakte zowel op bezoek bij het Russische Nizhny Novgorod (68-83) als in de return in de Lotto Arena (66-61) indruk. In Rusland nam hij 24 punten en drie rebounds voor zijn rekening, terwijl hij in Antwerpen zich vooral in defensief opzicht liet gelden.

Het is de eerste keer dat een Belgisch team zich plaatst voor de Final Four van de Champions League. De Antwerp Giants wonnen eerder dit seizoen de Beker van België en staan momenteel, samen met Oostende, aan de leiding in de EuroMillions Basketball League.

🚨 Here is the Team of the Quarter-Finals! Who's your MVP? #BasketballCL



📖 https://t.co/6mPxIUZf0w pic.twitter.com/exZRUOayA1 Basketball Champions League(@ BasketballCL) link