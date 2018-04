Paralympisch atlete mag niet naar toilet tijdens urenlange vlucht omdat ze andere reizigers "zou choqueren" TLB

04 april 2018

Bron: BBC 10 Meer Sport De Britse rolstoelatlete Nikki Emerson is niet te spreken over de manier waarop ze behandeld werd tijdens haar recentste vliegtuigreis. Emerson vloog naar Australië om er deel te nemen aan de Commonwealth Games en tijdens de lange vlucht wilde de 29-jarige Britse even naar het toilet gaan, maar daar stak het vliegtuigpersoneel een stokje voor.

Emerson komt in actie op de 1.500m en de marathon op de Commonwealth Games, een vierjaarlijks multisportevenement voor mensen die afkomstig zijn uit een land dat deel uitmaakt van de Gemenebest van Naties. Maar de aanloop naar het toernooi is niet volgens plan verlopen. Tijdens haar vlucht naar de Australische Gold Coast mocht Emerson niet naar het toilet gaan wanneer ze dat wilde. Ze deed haar verhaal op BBC Radio 5 live.

Tijdens de Emirates-vlucht naar Australië moest Emerson nodig naar het toilet. Ze vroeg de vliegtuigpersoneel om hulp, maar kreeg een zeer pijnlijk antwoord. "Ik moest eerst wachten tot alle passagiers hun eten en drank gekregen hadden. Pas daarna wilde de stewardess een aangepaste stoel brengen waarmee ik naar het toilet zou kunnen gaan."

Where better for my final training session before flying to #Australia for @gc2018 #CommonwealthGames than where it all began with @georginaravuwai, in the first chair @wheelpower_official bought me! #marathontraining #stokemandeville Een foto die is geplaatst door null (@nikki_emrson) op 01 apr 2018 om 12:42 CEST

"Gedrag onacceptabel"

Emerson, die verlamd is tot haar middel nadat ze in 2008 betrokken raakte bij een zwaar auto-ongeluk, probeerde dan maar op eigen houtje naar het toilet te kruipen. Maar dat was zonder het vliegtuigpersoneel gerekend. "Een stewardess wachtte me op en zei me dat mijn gedrag onacceptabel was", aldus Emerson.

"Ze vond dat ik niet zomaar over de grond kon kruipen, omdat ik de andere mensen in het vliegtuig zou choqueren. Dat hakte er diep in. Ik vind niet dat iemand het recht heeft om te kiezen wanneer ik naar het toilet ga. En volgens mij zouden de andere passagiers alleen maar gechoqueerd zijn als ze merkten dat ze volgen met een maatschappij die mensen met een beperking onvoldoende kan helpen. Ik reis vaak en ik kan mezelf verplaatsen zonder mijn rolstoel, door over de vloer te kruipen. Ik begrijp dat sommige mensen dat vreemd zullen vinden, maar als het de enige manier is om naar het toilet te kunnen gaan, dan moet het maar."

Couldn't resist checking out the @gc2018 #CommonwealthGames #marathon course as soon as we landed! 🌞 #SurfersParadise #TeamEngland Een foto die is geplaatst door null (@nikki_emrson) op 03 apr 2018 om 05:59 CEST

Pretty happy about day 1 of my 6 weeks off work for @gc2018 #CommonwealthGames 😄 #onemonthtogo #TeamEngland #temporaryathlete And a truly excellent card choice from my colleagues - 🇬🇧🍀 AND✨! Een foto die is geplaatst door null (@nikki_emrson) op 09 mrt 2018 om 13:48 CET