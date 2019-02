Paralympiër moet zich uitkleden nadat prothese biept op luchthaven: “Het voelde aan alsof ik verkracht werd” LPB

07 februari 2019

10u33

Bron: 20minutes 0 Meer Sport Paralympiër Jean-Baptiste Alaize heeft er een bewogen dag opzitten op de luchthaven van Nice. Alaize, een topatleet want onder meer wereldrecordhouder in het verspringen, werd gevraagd om zich uit te kleden toen zijn prothese biepte bij de veiligheidscontrole. “Het voelde aan alsof ik verkracht werd.”

De feiten dateren van dinsdag. Alaize bood zich op de luchthaven van Nice aan voor zijn vlucht naar Parijs en moest zoals elke passagier ook de veiligheidscontrole passeren. Een routineklus, dacht de Franse paralympiër, maar dat was zonder de bewakingsagent van dienst gerekend.

“Toen ik door het portiek stapte, ging het geluid af”, doet Alaize zijn verhaal op Instagram. “Dat gebeurt altijd met mijn prothese. Ik legde dus uit hoe dat kwam. De bewakingsagent loodste me naar een kabine, waar ik hem het onderste deel van mijn prothese toonde. En toen vroeg hij me ineens zonder geldige reden om me uit te kleden. Ik kon niet anders dan gehoorzamen. Het kwam tot een discussie met de agent, die er de politie bijhaalde. De man begreep niet hoezeer hij had ingespeeld op mijn schaamtegevoel. Hij excuseerde zich niet eens. Ik wil deze boodschap met jullie delen omdat het in Frankrijk zeer moeilijk leven is als mindervalide. Temeer wanneer je een vernedering als deze moet ondergaan.” (lees hieronder verder)

De pr-verantwoordelijke van Alaize sprak op Twitter eveneens schande over het optreden van de bewakingsagent. “Nooit meegemaakt, in geen enkele luchthaven ter wereld, deze gratuite vernedering.” Waarna de luchthaven zich haastte om excuses aan te bieden. “We willen ons bij de atleet verontschuldigen voor deze slechte ervaring. Onze medewerkers volgen bepaalde procedures om de veiligheid van iedereen te kunnen garanderen. We zullen een onderzoek instellen of die procedures gerespecteerd werden.”

Jean-Baptiste Alaize werd in 1991 geboren in Burundi, maar heeft de Franse nationaliteit. Op 3-jarige leeftijd werd hij het slachtoffer van de burgeroorlog die in het Afrikaanse land heerste. Zijn rechterbeen moest worden geamputeerd. Alaize verzamelde al talloze medailles op grote kampioenschappen op de 100 en 200 meter, en in het verspringen. In die laatste discipline is hij in het bezit van het wereldrecord bij de min 23-jarigen.