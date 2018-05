Pakt Brian Bouland als eerste Belgische MMA-vechter een wereldtitel? Dan moet hij op 16 juni in Antwerpen voorbij dé nieuwste sensatie ODBS

24 mei 2018

Primeur voor een Belgische MMA-vechter: op 16 juni zal Brian Bouland, tijdens Cage Warriors 94, voor de wereldtitel vechten bij de bantam-gewichten. Zijn tegenstander wordt de tot op heden ongeslagen Georgiër Ilia Topuria. Deze wereldtitelkamp is het neusje van de zalm van het event in de Lotto Arena, waar de Belgische MMA-top present tekent en zich meet met enkele internationale toppers.

Het is de eerste keer in de Belgische MMA-geschiedenis dat een Belg voor de allerhoogste bekroning gaat. Brian Bouland (61 kg) is een Brusselse MMA-vechter, oorspronkelijk afkomstig van l’Ile de la Réunion. Hij staat symbool voor het vele opkomende MMA-talent in België. Bouland vecht voor de Brusselse club Red Kings en heeft op korte tijd een indrukwekkend palmares opgebouwd met 7 gewonnen kampen tegenover 1 verliespartij. Meer nog, de zeven gewonnen kampen werden allemaal binnen de tijd beslecht. Bouland’s palmares en zijn reputatie als ‘harde puncher’, hebben hem nu een wereldtitelgevecht opgeleverd tijdens Cage warriors 94 in Antwerpen.

"Dit moet het hoogtepunt uit mijn carrière worden. Ik ben pas een vijftal jaar geleden met MMA begonnen maar sindsdien loopt mijn carrière als een trein. Het was even wachten op de bekendmaking van mijn tegenstander maar nu ik weet dat het Topuria is, kan ik mijn trainingen meer specifiek maken. Ik heb dit wereldtitelgevecht verdiend. Ik wil nu aan heel de wereld tonen wie Brian Bouland is."

Tegenstander Ilia Topuria is aangesloten bij een Zweedse club, maar woont en traint doorgaans in Alicante (Spanje). Hij wordt aanzien als dé nieuwste MMA-sensatie. Zijn zegereeks is dan ook indrukwekkend: vijf overwinningen in evenveel kampen. Bovendien, in vier van de vijf overwinningen maakte hij al in de eerste komaf met zijn tegenstander, meestal na wurging. Topuria zette deze week meteen de toon voor zijn titelgevecht tegen Bouland: "Ik heb nooit op een beslissing van de scheidsrechter moeten wachten om mijn 5 overwinningen binnen te halen. Ik ben dat ook op 16 juni in Antwerpen niet van plan. Van de 5 geprogrammeerde rondes tijdens het wereldtitelgevecht, zijn er vier teveel. Ik zal meteen tonen wie de echte en enige wereldkampioen bij de Cage Warriors is."

BOEM! 🥊 Eleven Sports pakt uit met landgenoten Desmae en Bouland op @CageWarriors in Antwerpen! #CW94 🇧🇪https://t.co/jX2fzEPn7R pic.twitter.com/5nrsUAN0d2 Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

"Dit is één van de grootste gevechten die we ooit in Europa hebben kunnen organiseren", zegt Cage Warriors-president Graham Boylan. “Bouland en Topuria zijn twee van de meest spectaculaire vechters bij de bantam-gewichten. Dat aan hun kamp een wereldtitel is verbonden, maakt het allemaal nog spannender”, aldus Boylan.

Tickets voor de CW94 kosten 35, 55 en 100 euro en zijn te verkrijgen via Tele Ticket Service.

CW94 Full Fight Card:

Main card

Brian Bouland vs Ilia Topuria

Erdi Karatas vs Jai Herbert

Donovan Desmae vs Hubert Geven

Jan Quaeyhaegens vs Phil Mulpeter

Pro Prelims

Maarten Wouters vs Angelo Rubino

Cory McKenna vs Eva Dourthe

Leah McCourt vs Manon Fiorot

Tonny Van Dijk vs Tomek Langowski