Pacquiao verdedigt op 19 januari WBA-titel tegen Broner in Las Vegas TLB/Belga

19 november 2018

23u42 0 Meer Sport De Filipijnse bokslegende Manny Pacquiao (39) verdedigt op 19 januari in Las Vegas zijn WBA-wereldtitel bij de weltergewichten, uitdager is de Amerikaan Adrien Broner. Dat heeft Pacquiao vandaag aangekondigd.

Pacquiao is de enige bokser ooit die wereldtitels in acht verschillende gewichtsklassen won. In juli keerde hij terug in de ring, nadat hij eerder zijn afscheid aangekondigd had. De Filipijn heroverde zijn WBA-titel door de Argentijn Lucas Matthysse met knock-out te verslaan.

In zijn 23-jarige carrière boekte Pacquiao, die in eigen land in de senaat zetelt, 60 zeges, tegenover 7 nederlagen en 2 onbetwiste kampen. Zijn laatste nederlaag dateert van juli 2017, toen de Australiër Jeff Horn hem onttroonde als WBO-kampioen bij de welters. Pacquiao's naam ging vooral de wereld rond toen hij het in mei 2015 opnam tegen en verloor van de Amerikaan Floyd Mayweather jr., in wat de 'kamp van de eeuw' werd genoemd.