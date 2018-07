Pacquiao enige bokser met wereldtitels in acht verschillende gewichtsklassen Redactie

15 juli 2018

10u44

Manny Pacquiao heeft met een knockout regerend wereldkampioen in het WBA, de 35-jarige Argentijn Lucas Matthysse, verslagen. De 39-jarige Filipijnse bokslegende deed dat in Kuala Lumpur waar hij in de zevende ronde een beslissende uppercut uitdeelde.

De laatste partij van Pacquiao dateert van een jaar geleden toen hij zijn WBO-titel verloor aan de Australiër Jeff Horn. Pacquiao is de enige bokser die wereldtitels in acht verschillende gewichtsklassen won. In 2015 moest hij zijn meerdere erkennen in de Amerikaan Floyd Mayweather Junior, tijdens een titelgevecht dat voor wedstrijd van de eeuw doorging. Pacquiao is ook politicus en zit in de Filipijnse senaat.

Het is voor Pacquiao de 60ste overwinning, tegenover zeven nederlagen en twee onbesliste partijen. Hij won 39 van die 60 duels met een knock-out. Voor Matthyse was het de vijfde nederlaag, tegenover 39 zeges waarvan 36 met KO.