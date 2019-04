Paard van Gudrun Patteet raakt niet door medische keuring: geen wereldbekerfinale DMM

03 april 2019

15u31

Bron: Belga 0 Paardensport Gudrun Patteet moet afhaken voor de 41ste wereldbekerfinale jumping in het Zweedse Göteborg. Haar paard Pebbles raakte niet voorbij de veterinaire keuring, zo laat de Belgische Ruitersportbond weten. Daardoor staan nog slechts vier Belgen aan de start van het orgelpunt van het ruitersportseizoen.

Volgens de dierenarts is Pebbles niet fit wegens te veel hanentred. Dat is een aandoening aan het zenuwstelsel die bij één van de achterbenen zichtbaar is wanneer het paard stapt. “Tijdens de winter raakte Pebbles voorbij alle veterinaire controles, tijdens alle 5 wedstrijden en de WB-kwalificatiewedstrijden. De finale was een beloning voor hem maar hier hebben ze jammer genoeg beslist om hem te weigeren”, legt Patteet uit. “Ik probeer dit te begrijpen en het een plaats te geven, maar dat is enorm lastig. Ik blijf hier wel om nog met mijn andere paarden (Valdelamadre Clooney en Monalisa) deel te nemen aan de nevenwedstrijden en uiteraard wil ik de andere Belgen aanmoedigen in de finale.”

Er blijven na het afhaken van Patteet nog vier landgenoten over om jacht te maken op een allereerste Belgische overwinning in een wereldbekerfinale: Olivier Philippaerts, Pieter Devos, François Mathy jr en Niels Bruynseels.