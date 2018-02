Overwinning tegen Zwitserland geeft Indoor Lions nog hoop op WK indoorhockey in Berlijn Werner Thys

08 februari 2018

22u40 3 Meer Sport Dankzij een broodnodige overwinning tegen Zwitserland (2-0) zijn de Indoor Red Lions nog niet uitgeteld op het WK indoorhockey in Berlijn. Morgenochtend is een nieuwe zege een must tegen het reeds uitgetelde Zuid-Afrika.

Deze keer nog geen vreugdetaferelen voor de Indoor Red Lions op het WK in Berlijn. De troepen van bondscoach Alexandre De Chaffoy lieten een maand geleden, met zilver op het EK, de Lotto Arena nog daveren van pret, maar in de Duitse hoofdstad werden ze – vooral tegen Oostenrijk en Rusland - genekt door individuele fouten.

Woensdag stonden de Indoor Lions met Oostenrijk en Iran tegenover de twee sterkste teams uit de poule. De heruitgave van de EK-finale tegen de Oostenrijkers werd met 7-2 verloren, later op de avond waren de Belgen best tevreden met een gelijkspel tegen Iran (3-3). “Tegen Oostenrijk speelden we een goede eerste helft. Daarna maakten we te veel defensieve fouten”, aldus De Chaffoy. “En tegen Iran, één van de sterkste landen op dit WK, speelden we gewoon zeer degelijk. “

Om de kansen op een plek in kwartfinale gaaf te houden konden de Belgen, na die één op zes, zich vandaag in de wedstrijden tegen Rusland en Zwitserland amper misstappen veroorloven. In de opener van de speeldag incasseerden de Indoor Lions tegen de Russen echter een stevige dreun. Maxime Plennevaux en Tom Boon maakten nog wel een vroege 0-2 achterstand goed, maar tussen de 27ste en 36ste minuut liepen de Russen al te gemakkelijk van 2-2 naar 2-5 uit. De Belgische reactie kwam te laat. Plennevaux scoorde het derde Belgische doelpunt drie minuten voor het eindsignaal, de vierde treffer via Boon kwam er pas in de laatste minuut (4-5). Ontgoocheld dropen de spelers in de Berlijnse Max Schmeling Halle af.

“We liepen opnieuw veel te snel achter de feiten aan en we maakten ook weer te veel individuele fouten”, zegt De Chaffoy. “In de duels waren de Russen een stuk agressiever. Moeilijk om op die manier wedstrijden te winnen.”

Toch blijft het opvallend dat de Russen een maand geleden op het EK nog met 5-1 werden weggetikt door de Belgen. “Het grote verschil met het EK is dat het niveau van de andere teams hier een stuk hoger ligt”, vervolgt De Chaffoy. “Rusland kwam met vier andere spelers naar Berlijn afgezakt. En ook de omstandigheden zijn anders. Het mag geen excuus zijn, maar het terrein is hier twee meter breder en de ondergrond is minder snel.”

Door de nederlaag tegen Rusland stonden de Belgen later op de avond met de rug tegen de muur. Winnen tegen Zwitserland was immers noodzakelijk om nog een kans op de kwartfinale te maken. Deze keer lieten de Indoor Lions zich niet verrassen, controleerden ze de wedstrijd en wonnen ze, alweer dankzij Boon en Plennevaux, met 2-0.

“Wat een opluchting”, aldus tweede keeper Matteo Gryspeerdt. “Tegen Zwitserland speelden we een volwassen wedstrijd en kregen we geen doelpunt binnen. Die één op negen na drie duels zag niemand in de groep aankomen. We maakten wellicht de fout door te denken dat we gewoon op ons elan van het EK konden doorgaan.”

Morgenochtend moet België in het laatste pouleduel – en liefst met enkele doelpunten verschil – winnen van het reeds uitgetelde Zuid-Afrika en moeten de Indoor Lions ook hopen dat Zwitserland én Rusland hun wedstrijd niet zegevierend afsluiten. Indien België zich alsnog plaatst dan krijgt het later op de avond sowieso een zware opponent in kwartfinale. Vooral Duitsland, dat eerste zal eindigen in de andere poule, is absoluut te mijden. Best dus dat onze indoorjongens nog over Zwitserland én Rusland wippen.

De Belgische pouleduels:

België – Oostenrijk 2-7

België – Iran 3-3

België – Rusland 4-5

België – Zwitserland 2-0

De stand met nog één pouleduel te gaan:

Oostenrijk 10 punten (doelsaldo +12)

Iran 8 punten (+7)

Rusland 6 punten (0)

Zwitserland 6 punten (-2)

België 4 punten (-4)

Zuid-Afrika 0 punten (-13)

Morgenvoormiddag worden volgende wedstrijden gespeeld Iran – Rusland, Oostenrijk – Zwitserland en België – Zuid-Afrika. De top vier van de poule speelt vrijdagavond de kwartfinale.

