Overleden shorttrackster Van Ruijven (27) maakt in schaatstempel laatste ereronde op het ijs GVS

21 juli 2020

11u52 0 Meer sport IJsstadion Thialf in Heerenveen is morgen decor voor een laatste eerbetoon aan Lara van Ruijven, de Nederlandse shorttrackster die op 10 juli in een Frans ziekenhuis overleed.

Haar lichaam is afgelopen weekend overgebracht naar Nederland en wordt morgenavond met een rouwauto naar Thialf vervoerd. "Het is de bedoeling dat Lara daar rond 19.45 uur aankomt", meldt de Nederlandse schaatsbond KNSB. "Waarna de auto in de schaatstempel een laatste ronde zal maken over het ijs waarop zij de afgelopen 13 jaar vrijwel dagelijks haar sport bedreef."

Teamgenoten zullen in Thialf een erehaag vormen. Vrienden, fans en andere belangstellenden krijgen de gelegenheid om hetzelfde te doen buiten het stadion.

Van Ruijven maakte sinds 2013 deel uit van de nationale shorttrackselectie van bondscoach Jeroen Otter. Met de relayploeg won ze onder meer vijf Europese titels en olympisch brons. In 2019 werd ze de eerste Nederlandse vrouw die een wereldtitel shorttrack behaalde, op de 500 meter. Van Ruijven overleed aan de gevolgen van een auto-immuunreactie, die tot ernstige complicaties leidde.

De familie van Van Ruijven zal in besloten kring afscheid van haar nemen.