Over sportieve suprematie, maar ook vele slippertjes naast de ‘green’: spraakmakende docureeks over Tiger Woods op komst TLB/VH

04 juni 2020

13u34 0 Meer sport Na ‘The Last Dance’, docuserie op Netflix over Michael Jordan, zit er nog een spraakmakende reeks aan te komen. HBO is van plan om eind dit jaar een docu over golflegende Tiger Woods (44) te lanceren. Ook die belooft spraakmakend te worden, want naast Woods’ succesvolle golfcarrière zou ook zijn turbulente privéleven aan bod komen.

Armen Keteyian, de co-auteur van een boek over het leven van Tiger Woods dat in 2018 verscheen, sprak in een podcast over de reeks. “Ik kan zeggen dat het huidige plan is om de docuserie in de herfst van dit jaar te verspreiden”, aldus Keteyan. “Ik heb al delen gezien en het ziet er geweldig uit.” Het zou gaan om twee episodes van telkens zo’n twee uur. “Het zou slim zijn van HBO om de lancering te plannen rond de tijd dat de Masters gespeeld worden, dit najaar. Dat is, denk ik, ook het plan op dit moment.”

Op die Masters zou Woods - als de situatie het toelaat - zijn sensationele titel van vorig jaar moeten verdedigen. De Amerikaan mocht in 2019 eindelijk nog eens het felbegeerde groene jasje aantrekken. Dat was al van 2005 geleden. Het voorbije decennium was er immers één van kommer en kwel voor Woods, die heel wat blessureleed kende en zelf ook allerminst vrij was van zonden. Ook die zonden zouden aan bod komen in de HBO-docu.

Overspel toegegeven op tv

Tijdens een persconferentie in februari 2010 die live werd uitgezonden, excuseerde Woods zich publiekelijk voor zijn “fouten”. De topgolfer gaf toe dat hij overspel had gepleegd en dat hij besefte dat zijn daden verkeerd waren. “Ik dacht dat ik met alles kon wegkomen. Dat ik het recht had om van alle verleidingen te genieten. Door mijn geld en roem moest ik niet ver zoeken... Ik besef dat ik veel goed te maken heb... Voor alles wat ik heb gedaan: het spijt me.”

Woods had zijn sport op dat ogenblik al tien jaar gedomineerd. Nog geen jaar nadat hij in juni 2007, op z’n 21ste, prof werd, was hij het al de nummer één van de wereld. In totaal zou die hij die positie 683 weken innemen - meer dan dertien jaar. Vóór het schandaal uitbrak, had Woods al veertien majors op zijn naam staan. Niemand die eraan twijfelde dat hij de uitverkorene was om het record van Jack Nicklaus (18 majors) te verpulveren. Hij moest uiteindelijk tot z’n 43ste wachten voor hij in april 2019 zijn vijftiende won.

Maar de ‘golfgod’ - in 2009 was hij nog de eerste atleet wiens fortuin op meer dan 1 miljard dollar (890 miljoen euro) werd geraamd - verloor na zijn publieke biecht een resem miljoenencontracten en zijn huwelijk met het Zweedse model Elin Nordegren liep op de klippen. Dat hij in therapie ging voor zijn verslaving, haalde niets uit. Zijn privéleven was herleid tot een puinhoop en ook op de ‘greens’ begon de motor te sputteren. De aftakeling zat niet alleen tussen zijn oren, ook zijn lichaam protesteerde.

Blessureleed

Woods moest eerst meermaals geopereerd worden aan z’n linkerknie en in 2013 - de Amerikaan had toen een relatie met skikampioene Lindsey Vonn en hij kon zijn niveau opkrikken - werd hij geteisterd door rugpijnen. Opnieuw moest de golfer meermaals onder het mes en er werd zelfs even gevreesd voor het einde van zijn carrière.

Ondertussen viel Woods uit de top 1.000 van de wereldranking in het golf en zijn romance met Vonn kwam ten einde. Toen hij in 2017 in Florida ook nog eens werd opgepakt wegens rijden onder invloed, leek hij de bodem bereikt te hebben. De portretfoto en de beelden van zijn arrestatie gingen de wereld rond. Woods legde uit dat hij medicatie had genomen en het effect ervan had onderschat. (Lees verder onder de foto’s)

Maar vanaf de bodem kan het enkel omhoog gaan. En dat was ook het geval voor Woods. Terwijl kenners opperden dat hij de eer beter aan zichzelf zou houden, knokte de Amerikaan terug. Fysiek was hij nog altijd (lang) niet de oude, maar toch maakte hij zijn comeback. En Woods klom ook uit het dal.

In 2018 was hij voor het eerst in zes jaar tijd weer in staat om 19 toernooien te spelen. In september 2018 won hij de Tour Championship in Atlanta, zijn eerste zege sinds 2013. Hij sloot het jaar af als 13de op de wereldranking. En dan moest 2019 nog komen, het jaar waarin hij, na veertien jaar wachten, nog eens het groene vest van de Masters mocht aantrekken. Materiaal genoeg voor een spraakmakende reeks, dus. In november zou ze uitgezonden worden.

