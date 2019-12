Over en uit voor ‘Barney’ die verzuipt in het verdriet na vroege exit op WK: “Dit kan ik mezelf nooit vergeven” MXG

16 december 2019

07u31

Bron: AD 0 Darts De afgang van Raymond van Barneveld (52) in de eerste ronde van het WK past precies in zijn rampjaar vol persoonlijk leed en sportief drama. Hoe wrang ook, het is een typerend afscheid. Aan het eind van zijn dartsloopbaan is de vijfvoudig wereldkampioen een gebroken man.

In een staat van verbijstering stuurt Raymond van Barneveld zaterdagavond zijn fans naar bed. Hij walgt van zichzelf en zegt zelfs dat het leven voor hem geen zin meer heeft. Als darter, want een dag later laat hij weten dat hij in orde is. Maar darten? Dat hoeft van hem niet meer. Zo gaat hij niet in op een verzoek van de tv om op zondag voor wat duiding nog even naar Alexandra Palace terug te keren. Eindelijk is hij vrij.

Terug naar de late zaterdagavond, waarop Van Barneveld met gebogen hoofd uit het zicht verdwijnt. Letterlijk door een achterdeur van dartstempel Ally Pally, waar de regen onophoudelijk op het grotendeels glazen dak klettert. Het gaat zo hard dat buiten de putten overstromen. Bij Van Barneveld loopt het ook over, maar dan van emoties.

Net als een jaar eerder zit het WK darts er voor hem na één partij al op. Nu voorgoed. Alles staat zaterdagavond ook in teken van zijn aanstaande afscheid. Iedereen weet dat dit mogelijk zijn laatste wedstrijd is. Door de vele shirts van het Nederlands elftal kleurt de zaal oranje. Op de lange tafels liggen tussen bekers en kannen bier speciaal bedrukte 180-bordjes in die kleur. ‘Thank you Barney’ staat erop.

Ze gaan omhoog wanneer Van Barneveld nog één keer op de klanken van Eye of the Tiger van Survivor naar het podium loopt. Hij doet dat met een verbeten blik. Pas als hij oog in oog met het publiek staat, kan er een lachje af. Tot hij begint te gooien. De twijfel slaat direct toe. Hij schudt zijn hoofd, dat rood aanloopt. Hij bekent later zich geen moment op zijn gemak te voelen. Zoals zo vaak de laatste jaren straalt hij dat ook in alles uit.

Het is klassiek Van Barneveld. In de jaren negentig vallen velen voor de postbode uit Den Haag en de sport die hij beoefent. Het succes trekt aan, maar ook als hij verliest brengt hij anderen in vervoering. Dat doet hij door zichzelf nooit te sparen. Na een nederlaag haalt Barney zichzelf ongenadig omlaag. Zoals ook zaterdag gebeurt wanneer de Amerikaan Darin Young met 3-1 te sterk is.

Demonen

“De demonen winnen, alweer”, is nu Van Barnevelds verklaring. Het is de laatste keer dat hij dit hoeft door te maken. Dat lucht hem nog wat op. Keer op keer moet de Hagenaar uitleggen dat verliezen voor hem voelt als het kwijtraken van een dierbare. Wat nu in zijn hoofd omgaat nu het echt klaar is? “Niet zo veel eigenlijk. Nou ja, vrijheid. Eindelijk vrijheid.”

Van Barneveld is aanvankelijk ook sprakeloos. Kort na de gevoelige nederlaag probeert manager en vriend Jaco van Bodegom uit te leggen wat hem dwarszit. “Dit is wat druk doet”, zegt hij. Keer op keer komt het er tijdens het afscheidsjaar van Van Barneveld niet uit op toernooien. Ook privé zit het al lang niet lekker. Zo ligt hij na een huwelijk van 25 jaar in scheiding met zijn vrouw Silvia.

Nu is nieuwe liefde Julia erbij in Londen. Ook zij kan hem niet opvrolijken en zwijgt. Vorig jaar bij het WK waren ze net samen en stapelverliefd. Nu zijn ze om een andere reden van streek. Er welt een traantje in één van haar ooghoeken wanneer ze op naaldhakken achter haar vriend aanloopt. Het reserveshirt dat ze vasthoudt is zo groot dat ze erin zou kunnen verzuipen. Zoals Van Barneveld dat in zijn verdriet kan.

De dartspionier van Nederland verliest zichzelf als vanouds in zelfbeklag na zijn laatste partij. “Dit blijf ik me de rest van mijn leven herinneren. Dat kan ik mezelf nooit vergeven.” Een enkele keer is er een voorzichtig lachje, maar dat maakt het alleen maar treuriger. Of hij niet trots is op zijn loopbaan? “Trots? Als je twee keer zo verliest op een WK, dan ben je een amateur. Dan hoor je hier niet.”

Het is voor Van Barneveld de reden dat het niet meer hoeft, hij is klaar.

Op Instagram schreef Van Barneveld nog een statement over z'n afscheid.