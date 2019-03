Outsider Matthew Selt wint Indian Open snooker YP

03 maart 2019

19u09

De Engelsman Matthew Selt (WS-51) heeft op zijn 33e met de Indian Open zijn eerste grote overwinning beet. In het Indische Kochi versloeg hij in de finale de Chinees Lyu Haotian (WS-39) met 5-3.

Selt versloeg in de halve finale de uittredende kampioen John Higgins (UMB-5) met 4-2 na onder meer breaks van 103, 50 en 84. Ook Lyu zette in de halve finale de Engelsman Anthony Hamilton (UMB-62) met 4-2 opzij.

In de finale nam Selt een 2-0 voorsprong. De 21-jarige Haotian, die dit seizoen al de halve finale speelde in het China Championship, sloeg terug met breaks van 115, 56 en 66. De meer ervaren Selt stelde gelijk met een 102 break, waarna hij ook de twee volgende frames won.

Uitslagen Indian Open:

Finale.

Matthew Selt (Eng/51) - Lyu Haotian (Chi/39) 5-3

57/48 - 98(84)/6 - 0/115(115) - 12/78(56) - 21/72(66) - 102(102)/0 - 67/49 - 96(72)/41.

Halve finale.

Matthew Selt (Eng/51) - John Higgins (Sch/5) 4-2

103(103)/0 - 41/66 - 58(50)/5 - 62/61 - 5/105(61) - 107(84)/8.

Lyu Haotian (Chi/39) - Anthony Hamilton (Eng/62) 4-2

0/85(69) - 30/62 - 69/17 - 100(86)/5 - 83(65)/22 - 68(68)/4. MAK/