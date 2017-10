Oudste vrouw ooit die marathon uitliep, overleden na val PL

Harriette Thompson bij haar aankomst in de marathon van San Diego.

Harriette Thompson, een Amerikaanse die als oudste vrouw ooit een marathon uitliep, is op 94-jarige leeftijd overleden. Amerikaanse media melden dat Thompson bezweek aan de verwondingen die zij opliep door een val toen zij cadeautjes uitdeelde aan buren. Thompson liep haar eerste marathon pas op haar 75ste. Ze kwam in het Guinness Book of Records toen ze in 2015 op 92-jarige leeftijd de Rock 'n' Roll Marathon in San Diego (Californië) succesvol afrondde.

