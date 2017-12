Oudegem 0-3 onderuit tegen Eczacibasi Vitra - Deroo verliest ook in Europa DMM

Oudegem heeft in Dendermonde een 0-3 nederlaag tegen het Turkse Eczacibasi Vitra Istanboel moeten incasseren in zijn heenwedstrijd van de zestiende finales om de CEV Cup volleybal voor vrouwenteams. Elke set waren de Turkse bezoeksters duidelijk baas. In amper 1 uur en 2 minuten werd het 11-25, 15-25 en 15-25.



De terugwedstrijd wordt woensdag 10 januari in Istanboel gespeeld. De winnaar van het duel komt in de achtste finales tegenover het Italiaanse Busto Arsizio of het Bosnische Bimal-Jedinstvo Brcko te staan. Arsizio won de heenmatch met 3-0.

Gisteren won Asterix Avo Beveren met 0-3 (18-25, 18-25, 18-25) bij het Hongaarse Fatum Nyiregyhaza. Als het die goede uitgangspositie kan verzilveren, volgt voor de Belgische kampioen wellicht een partij tegen het het Duitse Stuttgart, dat vlot met 0-3 (12-25, 14-25, 20-25) ging winnen bij het Tsjechische Olomouc.

Sam Deroo lijdt met Kedzierzyn-Kozle 3-2 nederlaag tegen Civitanova

Ondanks een glansprestatie van Red Dragon Sam Deroo heeft het Poolse Kedzierzyn-Kozle voor eigen publiek in Opole niet kunnen winnen van het Italiaanse Lube Civitanova op het WK volleybal voor clubs. Het werd 3-2, nadat de Poolse kampioen twee keer een voorsprong uit handen gaf tegen de kampioen van Italië. De setstanden waren 23-25, 25-21, 23-25, 25-21 en 18-16.

Deroo stond elke set in de basis en was met 25 punten de topscorer van zijn team. Aan de andere kant van het net deed Tsvetan Sokolov nog één puntje beter.

In de andere wedstrijd van groep A staan het Iraanse Sarmayeh Teheran en het Braziliaanse Cruzeiro woensdagavond tegenover elkaar. Kedzierzyn-Kozle won dinsdag wel in een vijfsetter van Teheran en staat voorlopig op de tweede plaats in de groep, achter Civitanova, dat in zijn eerste wedstrijd met 3-0 de maat nam van Cruzeiro. De eerste twee stoten door naar de halve finales.

