Oud-verspringster Radevica dankt vierde plaats op Spelen van 2012 aan doping

26 november 2018

Bron: Belga 0 Meer Sport De voormalige Letse verspringster Ineta Radevica (37) is bij het hertesten van urinestalen betrapt op het gebruik van verboden middelen. De antidopingorganisatie Athletics Integrity Unit (AIU) maakte bekend dat ze tijdens de Olympische Spelen van 2012 positief heeft getest op de anabole steroïde oxandrolone.

Radevica eindigde in Londen als vierde met een sprong van 6,88 meter. Daarmee greep ze net naast brons want nummer drie Janay DeLoach deed maar één centimeter beter. Na het toernooi besloot ze haar spikes definitief op te bergen.

Op zijn website bevestigt de AIU dat Radevica, die vandaag de Letse atletiekbond leidt, bij nieuwe analyses van urinestalen van Londen 2012 positief blijkt.

Een jaar voor de Spelen van Londen pakte Radevica brons op het WK in Daegu. Dat werd later zilver na de positieve dopingtest van de Russin Olga Kucherenko, die tweede was geworden.

In 2010 had Radevica met de Europese titel in Barcelona haar mooiste zege behaald.