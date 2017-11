Oscar Pistorius riskeert zwaardere straf: "Hij toont veel zelfmedelijden, maar weinig berouw" SVM

Bron: Belga 0 Photo News Archieffoto van Oscar Pistorius. Meer Sport "Ik zie bij Oscar Pistorius veel zelfmedelijden, maar weinig berouw. De strafmaat van zes jaar cel wegens doodslag is tegenover de gebruikelijke minimumstraf van 15 jaar veel te mild." Dat verklaarde openbaar aanklaagster Andrea Johnson vandaag voor het hoogste rechtscollege van Zuid-Afrika, het Hof van Cassatie in Bloemfontein. De aanklaagster wil met de cassatieprocedure een zwaardere gevangenisstraf uit de brand slepen.

De vroegere topatleet schoot zijn vriendin, het model Reeva Steenkamp, op Valentijnsdag 2013 in zijn huis met vier schoten dood. Per ongeluk, beweert hij: hij dacht dat achter de deur van het toilet een inbreker stond. Het misdrijf zorgde wereldwijd voor ophef.

Zomaar vuren zonder enige waarschuwing? Volgens Johnson heeft Pistorius -toch een geoefend schutter- daar tot op vandaag geen sluitende verklaring voor afgelegd.

epa Reeva Steenkamp.

Pistorius verontschuldigde zich wel in tranen bij de familie van zijn vriendin, maar bekende de misdaad nooit. "Veel beklaagden hebben spijt van hun daden, maar dat is niet hetzelfde als berouw tonen", stelde Johnson. Daarom mochten bij de bepaling van de strafmaat in juli 2016 ook geen verzachtende omstandigheden aangenomen worden.

Steenkamps moeder June volgde de zitting vandaag, de opgesloten Pistorius was niet aanwezig.