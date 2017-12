Oscar Pistorius gewond na vechtpartij in gevangenis LB

Oscar Pistorius in juni vorig jaar bij zijn aankomst aan de rechtbank. Meer Sport Oscar Pistorius is gewond geraakt tijdens een gevecht in de gevangenis, nadat hij ruzie had gekregen met een andere gevangene toen ze samen in de rij stonden om te kunnen telefoneren. Naar verluidt begon Pistorius (31) het gevecht met een gevangene die hij goed kent. Vorige maand zag de voormalige paralympiër zijn straf van zes jaar opgetrokken tot dertien jaar cel voor de moord op zijn vriendin Reeva Steenkamp, op Valentijnsdag in 2013.

Pistorius stond in de gevangenis van Atteridgeville aan te schuiven om een betaaltelefoon te gebruiken toen hij begon te vechten met een medegevangene die hij goed kent. Gezien zijn goed gedrag en het lage risico dat hij vormt, geniet Pistorius in de gevangenis van een zacht regime waarbinnen hij toegang heeft tot de winkel van de gevangenis en ook mag telefoneren. Indien vaststaat dat hij het gevecht begon, riskeert hij dat gunstregime te verliezen, zo verklaart de gevangenisdirectie. Indien het onderzoek uitwijst dat hij in de fout ging, verliest hij zijn 'lagerisicostatus'.

Zorgafdeling

Net als Pistorius is de andere gevangene ondergebracht in de zorgafdeling van de gevangenis. "Daar zitten gevangenen die omwille van hun speciale noden of seksuele oriëntatie beschermd moeten worden", verklaart gevangeniswoordvoerder Singabakho Nxumalo aan Daily Mail.

In de gevangenis van Atteridgeville zitten enkel gevangenen met een maximumstraf van zes jaar en zijn er bijzondere faciliteiten zoals een eigen badkamer voor gevangenen met bijzondere noden.

Pistorius, alias 'Bladrunner', kreeg in eerste instantie vijf jaar cel voor de moord op vriendin Reeva Steenkamp. Die straf werd later omgezet naar zes jaar. "Nog te weinig", vond het Openbaar Ministerie vorige maand. Pistorius werd vandaag opnieuw veroordeeld en kreeg meer dan het dubbele of dertien jaar cel.